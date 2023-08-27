حريقان في الهرم والبدرشين.. والحماية المدنية تتعامل سريعاً

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى الهرم.

إخماد حريق شقة سكنية

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الهرم، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق، التي قررت ندب المعمل الجنائي لفحص الخسائر، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

السيطرة على حريق داخل منزل فى منطقة البدرشين

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق شب في منزل دون وقوع أي إصابات بمنطقة البدرشين.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة البدرشين ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق، الذي أمر بندب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق وفحص الخسائر والتلفيات وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.