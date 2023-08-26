السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق سوبر ماركت فى الدقى دون إصابات

أرشيفية
أرشيفية

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة في السيطرة على حريق اشتعل بسوبر ماركت في الدقي دون إصابات، واستمع رجال المباحث لأقوال العاملين به، ولم يشتبهوا فى اندلاع الحريق جنائيًا، وباشرت النيابة التحقيق.

وورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة باندلاع حريق في سوبر ماركت بمنطقة الدقي، وعلى الفور، انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمت محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

وكشفت المعاينة اندلاع الحريق بسوبر ماركت، وبسؤال العاملين به، لم يشتبهوا في اندلاع الحريق جنائيًا، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

أنواع الحرائق

تتعدد الحرائق التي تندلع في المنشآت والعقارات، ولكل منها طريقة في التعامل ومواد تؤدى إلى اندلاعها، وتخلف وراءها العديد من الخسائر، وتتسبب فى فقدان الأرواح ووقوع مصابين جراء تلك الحرائق، والحماية المدنية توضح أنواعها الخمسة وطرق التعامل معها، ومن تلك الحرائق:

الحرائق التى تحدث فى المواد الصلبة كالأخشاب والأوراق والملابس والمطاط وبعض أنواع البلاستيك، ومن أفضل مواد الإطفاء التي تستخدم لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي: الماء، كذلك بعض طفايات البودرة الجافة النوع.

الحرائق التى تحدث فى المواد السائلة والغازية الملتهبة مثل بنزين السيارات، الكيروسين، المذيبات، الكحوليات. ومن أفضل مواد الإطفاء المستخدمة لإطفاء هذا النوع من الحرائق هي: الرغاوى، ثانى أكسيد الكربون، الهالون، البودرة، ولا يفضل استخدام الماء لمكافحة هذا النوع من الحرائق، حيث يتسبب في زيادة انتشار الحريق.

الحرائق التي تنشأ فى المعدات والأجهزة والتجهيزات الكهربائية، ويستخدم ثاني أكسيد الكربون والهالون والبودرة كنوع لإطفاء هذه الحرائق، ولا يستخدم الماء أو أية مواد إطفاء أخرى تحتوى على الماء مثل الرغاوى على الإطلاق لإطفاء هذا النوع من الحرائق، حيث إن الماء موصل جيد للكهرباء، لذلك من الممكن أن يتسبب في صعق الشخص المستعمل للطفاية.

الحرائق التي تنشأ فى المعادن مثل الصوديوم والبوتاسيوم والماغنيسيوم، ويستعمل نوع خاص من البودرة الجافة لإطفاء هذا النوع من الحرائق.

نوع حديث من الحرائق تمت إضافته حديثًا لأنواع الحرائق، ويختص بالحرائق التي تحدث بالزيوت النباتية بالمطابخ.

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