الخميس 24 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق مصنع الكرتون بالطريق الصحراوى فى البحيرة

حريق مصنع الكرتون
حريق مصنع الكرتون بالطريق الصحراوي بالبحيرة

 تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة من السيطرة على الحريق الذي نشب داخل مصنع كرتون بطريق" القاهرة إسكندرية "الصحراوي بنطاق مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، مما أسفر عن إصابة 13 شخصاً، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

نشوب حريق في مصنع كرتون بالبحيرة 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية يفيد اندلاع حريق داخل مصنع كرتون بالكيلو 59 بقرية الشعراوى، بنطاق دائرة شرطة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمنى بمحيط المكان  وتم السيطرة على الحريق واخمادة دون وقوع وفيات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

 

إصابة 13 شخصاً في حريق مصنع البحيرة

وأصيب  13 شخصا باختناق بسبب  اندلاع حريق هائل داخل مصنع كرتون بطريق" القاهرة _اسكندرية " الصحراوي بدائرة قسم  غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابون إلى مستشفى غرب النوبارية والعامرية العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

حرق بمصنع مصنع كرتون مدير أمن البحيرة إخماد الحريق محافظة البحيرة

الأكثر قراءة

عاجل .. استقالة مارجريت عازر من حزب المحافظين

ابحثوا عن المستفيد.. خبير: بوتين أكثر المتضررين من حادث طائرة قائد فاجنر

أسعار الدواجن اليوم الخميس 24-8-2023 فى مصر

ناهد إمام لـ "الشاهد": بناتى تعرضن لأقصى درجات الإساءة من والدهن الإخوانى

ناهد إمام لـ "الشاهد": تزوجت رجلا من الجماعة الإسلامية تزوج 11 مرة

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الخميس 24-8-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

وائل لطفي

المتغطى بالغرب عريان

ماجد حبته

العالم علمين

مدحت بشاى

المحتوى الدرامى

عبد الرحيم طايع

السيدة إلهام شاهين

محمد رفعت

محافظون وتجارب (14) فخر المنصورة

محاسن السنوسي

ترند اليوم

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)