السيطرة على حريق مصنع الكرتون بالطريق الصحراوى فى البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن البحيرة من السيطرة على الحريق الذي نشب داخل مصنع كرتون بطريق" القاهرة إسكندرية "الصحراوي بنطاق مركز غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، مما أسفر عن إصابة 13 شخصاً، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نشوب حريق في مصنع كرتون بالبحيرة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية يفيد اندلاع حريق داخل مصنع كرتون بالكيلو 59 بقرية الشعراوى، بنطاق دائرة شرطة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية لمكان الواقعة وتم فرض كردون أمنى بمحيط المكان وتم السيطرة على الحريق واخمادة دون وقوع وفيات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

إصابة 13 شخصاً في حريق مصنع البحيرة

وأصيب 13 شخصا باختناق بسبب اندلاع حريق هائل داخل مصنع كرتون بطريق" القاهرة _اسكندرية " الصحراوي بدائرة قسم غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابون إلى مستشفى غرب النوبارية والعامرية العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات، وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.