السيطرة على حريق التهم سيارة ملاكي بطريق الواحات فى الجيزة

اشتعل حريق بسيارة ملاكي بطريق الواحات، في مدينة 6 أكتوبر، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها دون إصابات، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارة، بطريق الواحات، في مدينة 6 أكتوبر.

انتقل على الفور رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمكنوا من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

إصابة 13 في حريق بالبحيرة

وأصيب، أمس 13 شخصا باختناق بسبب اندلاع حريق هائل داخل مصنع كرتون بطريق "القاهرة - إسكندرية" الصحراوي بدائرة قسم غرب النوبارية بـمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية والعامرية العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

وتلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية، يفيد اندلاع حريق داخل مصنع كرتون بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز، وتم فرض كردون أمنى بمحيط المكان لعدم انتشار الحريق إلى الأماكن المجاورة، ودفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية وجرى السيطرة على الحريق وإخماده، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- تفاصيل الواقعة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد من سيارات الحماية المدنية وفرض كردون أمنى حول المصنع وفصلت المرافق عنه، وأسفر الحريق عن إصابة 13 شخصا بحالات الاختناق ونقل 4 إلى مستشفى غرب النوبارية العام و 9 إلى مستشفى العامرية العام، وجاري السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تم الانتقال إلى مكان الحريق، وأكدت التحريات الأولية أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي وجار السيطرة عليه بواسطة قوات الحماية المدنية وحرر محضر بالواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.