إصابة 13 في حريق مصنع كرتون بالبحيرة

أصيب منذ قليل 13 شخصا باختناق بسبب اندلاع حريق هائل داخل مصنع كرتون بطريق"القاهرة _إسكندرية" الصحراوي بدائرة قسم غرب النوبارية بـمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى غرب النوبارية والعامرية العام وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

حريق في مصنع كرتون بقسم شرطة النوبارية

وتلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة غرب النوبارية يفيد اندلاع حريق داخل مصنع كرتون بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة شرطة المركز وتم فرض كردون أمنى بمحيط المكان لعدم انتشار الحريق إلى الأماكن المجاورة، ودفع بعدد من سيارت الإسعاف والحماية المدنية وجار السيطرة على الحريق وإخماده، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

إصابة عدد 13 في حريق بمصنع بالبحيرة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث ودفع بعدد من سيارت الحماية المدنية وفرض كردون أمنى حول المصنع وفصلت المرافق عنه، وأسفر الحريق عن إصابة 13 شخصا بحالات الاختناق ونقل 4 إلى مستشفى غرب النوبارية العام و 9 إلى مستشفى العامرية العام، وجاري السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تم الانتقال إلى مكان الحريق وأكدت التحريات الأولية أن السبب وراء الحريق ماس كهربائي وجار السيطرة عليه بواسطة قوات الحماية المدنية وحرر محضر بالواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ومن ناحية أخرى شهدت محافظة البحيرة مساء اليوم مصرع شخصان وإصابة آخرين بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعى بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود.