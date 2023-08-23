الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إخماد حريق شب فى سيارة ميكروباص بجوار مستشفى بولاق الدكرور

حريق
حريق

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق شب في سيارة ميكروباص مركونة بجوار مستشفى بولاق الدكرور.

إخماد حريق شب في سيارة ميكروباص ببولاق الدكرور
 ورد بلاغ لغرفة النجدة يفيد اشتعال حريق بسيارة، بجوار مستشفى بولاق الدكرور، انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أن الحريق شب في سيارة ميكروباص متهالكة ومركونة.

وتم الاستماع لأقوال شهود عيان لكشف ملابسات اندلاع الحريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، العرض على النيابة المختصة للتحقيق.

طرق القيادة الآمنة

1. يجب التأكد من وضع العجلات الأمامية قبل التحرك.

2. يجب إجراء الفحص الأولى للسيارة قبل التحرك بها لضمان عدم حدوث عطل أو التسبب فى حادث أثناء القيادة.

 

3. يجب عمل تبديل للإطارات كل 7500 كم.

 

4. يجب التأكد من اكتمال منسوب الماء بالرادياتير قبل التحرك.

 

5. يجب التأكد قبل التحرك بالمركبة من أنه قد تم غلق الأبواب جيدًا قبل التحرك.

 

6. يجب التأكد من ربط مسامير العجلات جميعها جيدًا قبل التحرك.

 

7. يجب عدم السير بالمركبة وبعض مسامير تثبيت العجلات مفقودة.

 

8. يجب التأكد من ضبط الأنوار الأمامية حتى لا تسبب عمى مؤقتًا لأعين الآخرين أو الإقلال من كفاءة الرؤية أثناء القيادة الليلية.

 

9. يجب ضبط المرايا اليمنى بالميل إلى اليمين وأنت تجلس على كرسى عجلة القيادة بحيث يكون النظر إلى الأمام وضبط المرآة من هذا الوضع بحيث ترى أقل جزء ممكن من جانب السيارة الأيمن من هذا الوضع.

 

10. يجب اختبار الفرامل قبل التحرك لرحلة على الطريق السريع أو القيادة لفترات طويلة.

 

11. يجب عند اختبار الفرامل التأكد من أنه ليس هناك عجلة تتوقف قبل عجلة أخرى أو أن السيارة تنحرف يمينًا أو يسارًا عند الضغط على الفرامل أو أن الفرامل تتوقف مرة واحدة دون تهدئة.

 

12. تأكد من معرفة أماكن كل أدوات التحكم فى المركبة قبل التحرك بها وكذا ضبط ما يمكن ضبطه أثناء التوقف.

 

13. اختبر جميع الأنوار بالمركبة قبل التحرك وخصوصًا أنوار الفرامل والأنوار الأمامية وأنوار الطوارئ الفلاشر.

 

14. لا تضغط على الفرامل بعنف فهو يتلف نظام الفرامل مبكرًا كما أنه يعرض مركبتك للتصادم الخلفى. 

مستشفى بولاق الدكرور حريق سيارة ميكروباص السيطرة قوات الحماية المدنية بالجيزة

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