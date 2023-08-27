بمشاركة 30 مركز شباب.. المهرجان الأول لشباب النوبة يواصل فعالياته

يواصل المهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة، الذى تنظمه مديرية الشباب والرياضة، اليوم الأحد، فعالياته لليوم الثانى على التوالى بمركز شباب قرية قرشة التابعة لإدارة مركز نصر النوبة.

استمرار الفعاليات

وتستمر فعاليات المهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة على مستوى مراكز الشباب بإدارة نصر النوبة على حتى يوم 30 أغسطس الجارى.

يشارك في المهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة 30 مركز شباب تتنافس في الألعاب الرياضية التالية: (خماسي كرة قدم - تنس طاولة فردي - ألعاب قوى سباق 100م بنين و100م بنات - كاراتيه كاته فردي، كاته جماعي بنين وكاته جماعي بنات).

برنامج اليوم الثانى

ويتضمن برنامج اليوم الثانى بالمهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة إجراء منافسات المجموعة الثانية، عصر اليوم، على ملعب م.ش قرشة بمشاركة مراكز شباب، مدينة كلابشة - دابود - الأمبركاب - دهميت - السيالة والمحرقة - قرشة.

فعاليات المهرجان

ومن المقرر أن تشمل فعاليات برنامج المهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة أن يشهد مركزي شباب مدينة نصر النوبة والجنية والشباك فعاليات اليوم الثالث، فى حين أن مركز شباب أرمنا سيشهد فعاليات ومنافسات اليوم الختامي.

وكانت فعاليات "مهرجان شباب النوبة الأول" قد انطلقت، أمس، بمركز شباب أبوسمبل بإدارة شباب نصر النوبة.

وشملت فعاليات اليوم الأول للمهرجان منافسات للألعاب الرياضية المختلفة للمجموعة الأولى والتي ضمت مراكز شباب: أبوسمبل - توشكى شرق - توشكى غرب - قسطل - دار السلام - بلانة ثان وثالث، هذا عدا رياضة الكاراتيه والتي نفذت خلال هذا اليوم لجميع المراكز المشتركة بها.

المهرجان

المهرجان

المهرجان

المهرجان

المهرجان