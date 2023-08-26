السبت 26 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اليوم.. افتتاح فعاليات المهرجان التنشيطي الأول بمركز شباب أبوسمبل في أسوان

الألعاب الرياضية
الألعاب الرياضية

يشهد مركز شباب أبو سمبل بمركز نصر النوبة، اليوم السبت، انطلاق فعاليات المهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة، الذى تنظمه مديرية الشباب والرياضة.

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استعدادات أسوان لإطلاق "المهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة"

مدة فعاليات المهرجان 

وتتم فعاليات المهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة على مستوى مراكز الشباب بإدارة نصر النوبة على مدار 4 أيام متواصلة حتى يوم 30 أغسطس الجارى.

من جهته، وجّه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان  بتوفير الدعم والتعاون اللازم  لإطلاق فعاليات (المهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة)، موضحًا أن تنظيم المهرجان يأتي في إطار التعاون المتواصل مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، من أجل تكثيف الجهود والتوسع في تنظيم مجموعة كبيرة من البرامج الرياضية والأنشطة والمسابقات الشبابية.

الهدف من تنظيم الفعاليات الرياضية 

وكشف أن هذه الفعاليات تهدف إلى دعم ورعاية أبنائنا الشباب بمختلف فئاتهم والعمل على إكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية مع تعزيز روح الولاء والإنتماء وحب الوطن لديهم باعتبارهم عماد الحاضر وأمل المستقبل المشرق.

تسخير الإمكانيات لتمكين الشباب 

ولفت اللواء أشرف عطية، إلى أن ذلك يتواكب مع تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستمرة بتسخير كل الإمكانيات الهادفة لتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم الإيجابية في خدمة وطنهم مصر.

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أشرف عطية يستقبل الأنبا بيشوى أسقف أسوان وتوابعها

برنامج المهرجان  

بينما أوضح ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، أن فعاليات المهرجان التنشيطي الأول لشباب النوبة، تشمل عددًا من الألعاب منها خماسي كرة القدم وتنس الطاولة الفردي، بالإضافة إلى ألعاب القوى والتي تضم سباقات ١٠٠م بنين وبنات، ومنافسات كاراتيه وكاته فردي وجماعي للبنين والبنات.

وكشف وكيل وزارة الشباب والرياضة في أسوان، أن فعاليات المهرجان التنشيطي الأول لشباب النوبة تتضمن: افتتاح فعاليات المهرجان بمركز شباب أبو سمبل، ويشهد مركز شباب قرشة فعاليات اليوم الثاني، بينما يشهد مركزي شباب مدينة نصر النوبة والجنية والشباك فعاليات اليوم الثالث، في حين أن مركز شباب أرمنا سيشهد فعاليات ومنافسات اليوم الختامي. 

المهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة مديرية الشباب والرياضة بأسوان تنظم مهرجان شباب النوبة الأول فعاليات المهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة المهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة فى أسوان مهرجان شباب النوبة اللواء أشرف عطية

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