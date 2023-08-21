محافظ أسوان يكرم 54 من أوائل الشهادات الإعدادية والثانوية العامة والفني (صور)

كرم اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أوائل الشهادات الإعدادية والثانوى العام والفنى بإجمالى 54 طالبا وطالبة، بالإضافة إلى تكريم المحافظ للطالب محمود علي محمود الحاصل على المركز الأول فى القرآن الكريم على مستوى الجمهورية، وكذا تكريم الطالبة نتالى حلمى لأداؤها الغنائى والعزف الموسيقى المتميز.

وعبر اللواء أشرف عطية عن سعادته لمشاركة أبناءه الطلاب بهذه المناسبة العزيزة، لأنهم يمثلون مستقبل هذه المحافظة الواعدة.

وأشار إلى أننا نجني اليوم ثمار الجهود التى بذلت لتكون أسوان بحق قبلة للتعلم والمعرفة وعاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية، فالتعليم هو السبيل الوحيد لتقدم الأمم وبناء جيل قوي قادر على مواجهة التحديات ودفع عجلة التنمية للأمام.

وأوضح أن هناك طفرة كبيرة من الإنجازات يتم تنفيذها على أرض المحافظة فى قطاع التعليم سواء داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" أو غيرها من القرى الأخرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وكل ذلك جاء نتاج منظومة عمل متناغمة بروح الفريق الواحد بين كافة الجهات ليصبح اسم أسوان براند عالمى بما يتماشى مع قيمة ومكانة هذه المحافظة العريقة حيث تم الانتهاء من إنشاء مدرسة الصداقة الجديدة للغات لتدخل الخدمة فى العام الدراسى الجديد بطاقة 14 فصلا دراسيا، كما أنه جارى استكمال الأعمال الإنشائية بمجمع مدارس الرضوانية بطاقة 48 فصلا، وكذا مجمع مدارس معسكر الطلاب بعدد 42 فصلا، والتوسع بالمرافق الخاصة به بتكلفة 47 مليون جنيه.

ولفت إلى أنه تم الموافقة على تخصيص مجمع مدارس الأحمدية بمساحة 4600 متر، وأيضاً تخصيص قطعة أرض بمطلع المحمودية بمساحة ألفين متر لإقامة مدرسة عليها، فضلاً عن تخصيص مساحة مضافة لمدرسة العروبة 3500 متر لتضاف للمساحة الأصلية ولتصبح المساحة الكلية للمدرسة 7440 متر لتساهم فى تقليل الكثافة الطلابية ولتلبية مطالب أولياء الأمور.

وتابع أنه خلال أيام سيتم وضع حجر الأساس لمدرسة أرض الشادر بمساحة 2177 مترا وبتكلفة 17.6 مليون جنيه وبطاقة 24 فصلا وهى المساحة التى نتجت عن إخلاء وتفريغ منطقة الشادر القديم من الباعة الجائلين واستثمارها فى إنشاء مدرسة جديدة لخدمة أهالى المنطقة والمناطق المحيطة.

محافظ أسوان برفقة الطلاب المكرمين

محافظ أسوان برفقة الطلاب المكرمين

محافظ أسوان برفقة الطلاب المكرمين

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