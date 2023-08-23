الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادات أسوان لإطلاق "المهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة"

مهرجان
مهرجان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتوفير الدعم والتعاون اللازم للتجهيز والاستعداد لإطلاق فعاليات (المهرجان التنشيطى الأول لشباب النوبة) والذى تنظمه مديرية الشباب والرياضة على مستوى مراكز الشباب بإدارة نصر النوبة فى الفترة من (٢٦ وحتى ٣٠) من شهر أغسطس الحالى. 

تنظيم مجموعة كبيرة من البرامج الرياضية والأنشطة والمسابقات

ومن ناحيته أوضح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان أن ذلك يأتى فى إطار التعاون المتواصل مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى من أجل تكثيف الجهود والتوسع فى تنظيم مجموعة كبيرة من البرامج الرياضية والأنشطة والمسابقات الشبابية التى تهدف إلى دعم ورعاية أبنائنا الشباب بمختلف فئاتهم والعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية مع تعزيز روح الولاء والإنتماء وحب الوطن لديهم بإعتبارهم عماد الحاضر وأمل المستقبل المشرق.

ولفت محافظ أسوان إلى أن ذلك يتواكب مع تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى المستمرة بتسخير كافة الإمكانيات الهادفة لتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم الإيجابية فى خدمة وطنهم الغالى مصر. 

فعاليات المهرجان التنشيطى يتم تنظيمها تحت رعاية وزير الشباب

بينما أوضح ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأن فعاليات المهرجان التنشيطى يتم تنظيمها تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ أسوان وتشمل عدد من الألعاب منها خماسى كرة القدم وتنس الطاولة الفردى، بالإضافة إلى ألعاب القوى والتى تضم سباقات ١٠٠م بنين وبنات، ومنافسات كاراتيه وكاته فردي وجماعى للبنين والبنات.

وأشار إلى أن مركز شباب أبو سمبل سيشهد فعاليات إفتتاح المهرجان ، كما يشهد مركز شباب قرشة فعاليات اليوم الثانى، بينما يشهد مركزى شباب مدينة نصر النوبة والجنية والشباك فعاليات اليوم الثالث، فى حين أن مركز شباب أرمنا سيشهد فعاليات ومنافسات اليوم الختامى.

جدير بالذكر أن خلال الأيام الماضية وضمن فعاليات "أسبوع الشباب" نظمت محافظة أسوان ماراثون الدراجات والمشى والاسكيت من أمام ديوان عام المحافظة وحتى المسجد الجامع بكورنيش النيل الجديد بطول 4 كم.

شارك فيه اللواء أشرف عطية مرتدياً الزى الرياضى وجاء وسط مشاركة 500 شاب وفتاة من أبناء أسوان.

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