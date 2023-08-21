الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قطع المياه لمدة 24 ساعة عن مدينة نصر النوبة وبعض قرى كوم أمبو

قطع المياه
قطع المياه

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عن انقطاع المياه عن قرى، (مجلس قروى المالكى، قرى كروسكو والريقة وأبوحنضل، الدر الديوان قورتة، قته، الجنينة والشباك، أبريم، نجع العرب، ونجع العبابدة، مصمص، مدينة نصر النوبة)، وذلك اعتباراً من الساعة 8 من صباح غد الثلاثاء الموافق 22-8-2023 وحتى الساعة 8 من صباح يوم الأربعاء الموافق 23-8-2023 لمدة 24 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع في بيان لها اليوم، إلى القيام بأعمال إحلال وتجديد برافع صرف صحى نصر النوبة.

وتناشد الشركة المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب موجودة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن ١٢٥.

أعلنت شركة مياه الشرب نقطاع المياه أسوان القيام بأعمال إحلال وتجديد المواطنين المصالح الحكومية سيارات مياه صالحة للشرب

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