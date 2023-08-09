الأربعاء 09 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أشرف عطية يستقبل الأنبا بيشوى أسقف أسوان وتوابعها

لقاء محافظ أسوان
لقاء محافظ أسوان

استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نيافة الأنبا بيشوى أسقف أسوان وتوابعها، فى لقاء ودى وأخوى وذلك بحضور المهندس كامل ميشيل عضو مجلس الشيوخ، حيث أكد اللواء أشرف عطية  أن روح الإخاء والمحبة والتعاون هى التى تحكم العلاقات بين المحافظة وشعب الكنيسة ليعكس ذلك المبادئ والأسس الثابتة للمواطنة وأواصر التلاحم والتماسك والتسامح التى تقوم عليها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى. 

من جانبه وجه الأنبا بيشوى الشكر لمحافظ أسوان لحرصه على الخطوات الإيجابية التى وجه إلى اتخاذها بشأن توفيق أوضاع الكنائس والمبانى الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة، ليؤكد ذلك على الاهتمام الكبير الذى توليه أجهزة الدولة لتحقيق التأمين الكامل بهذه المواقع الكنسية. 

وأكد أن هذه الروح الطيبة من المحبة تتعايشها وتتناقلها الأجيال جيلًا بعد جيل، فكلنا مصريون مصيرنا واحد وأعيادنا وأفراحنا وأحزاننا كلها واحدة. 

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