بعد التعديلات المتوقعة لتحديث "فيسبوك".. طرق منع الـ "سكرين شوت"

أعلن القائمون على شركة ميتا، الشركة الأم لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن حدوث بعض التغيرات في التطبيق، مما جعلها حديث متداول على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان "فيسبوك" قد كشف عن تقديم تحديث جديد بصدد منع التقاط "سكرين شوت" للمحادثات الخاصة على "ماسنجر"، وهو الأمر الذي تصدر مؤشرات البحث على محركات الإنترنت خلال الساعات الأخيرة.

وأصبح منع التقاط "سكرين شوت" للمحادثات الخاصة على “ماسنجر” حديث مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، لمعرفة حقيقة التعديلات المتوقع حدوثها من شركة ميتا لتحديث "فيسبوك"، ومن ضمن التحديثات التي عملت عليها شركة ميتا وهو منع عمل "سكرين شوت" من خارج الحساب الخاص بك.

ويستطيع مستخدمو تطبيق " فيسبوك" التمتع بميزة منع عمل "سكرين شوت" في"فيسبوك" بالصور حفاظاً على الخصوصية الخاصة والتي تعمل شركة ميتا، في بذل المزيد من الجهد لمساعدة مستخدمي مواقع التواصل الإجتماعي الحصول على الخصوصية، وسط جرائم انتهاك الخصوصية التي أصبحت موجودة وبكثرة من الهاكرز ومحتالي مواقع الإنترنت.

ومن ضمن المميزات التي تعمل عليها شركة ميتا هي: “العمل على محرك ترجمة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه ترجمة اللغات عبر النص والكلام، لمساعدة أصحاب المهن التي تعتمد على اللغات لتفهم اللغة من الكلام وكذلك النص”.

خطوات منع عمل "سكرين شوت" في الفيسبوك

في السطور التالية نرصد لكم خطوات منع عمل سكرين شوت في الفيسبوك، وهي من ضمن المميزات الجديدة والمقدمة من تطبيق " فيسبوك " لحمايتك من التعرض لسرقة صورك الخاصه الموجودة على حسابك،

1 - في البداية يقوم صاحب الحساب على موقع “فيسبوك” بتسجيل دخول إلى حساب الفيس بوك الخاص بك.

2 - ثم تقوم صاحب الحساب بالذهاب إلى الصفحة الشخصية.

3 - ثم تقوم بالضغط على صورتك الشخصية في الفيسبوك.

4 - وستظهر لك قائمة طويلة قم بالضغط أو التحديد على خيار “تشغيل ميزة حماية صورة الملف الشخصي” كما هو مبين في الصورة التالية.

5 - وبعد التسجيل ستظهر معك نافذة أو شاشة جديدة تعرض لك الكثير من التفاصيل والمعلومات حول خاصية حماية صورة الملف الشخصي.

6 - سوف يخبرك تطبيق فيسبوك أن هذه الميزة ستساعدك في حماية وتعزيز صورة الملف الشخصي ولن يستطيع أحد من خارج حسابك بأخذ “سكرين شوت” لك.