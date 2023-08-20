الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

خطوات مهمة لحمايتك.. ماذا تفعل إذا تعرض حسابك للاختراق "واتساب" أو "فيسبوك"؟

واتساب وفيسبوك
واتساب وفيسبوك

تتعرض بعض مواقع التواصل الاجتماعي "واتساب" أو "فيسبوك" للاختراق أو الهاكرز  دون معرفة الأسباب، ولحماية الخصوصية من الاختراق ولتأمين التطبيقات "واتساب" أو "فيسبوك" من خطر التعرض لـ"الهاكرز"، يقدم محمد الضبعان، خبير البرمجة والمحاضر بالذكاء الاصطناعي، مجموعة من النصائح  لقراء "الدستور"، عن أهم الأمور التي يجب أن يتبعها مستخدمو "الواتساب" أو "فيسبوك".

ماذا تفعل إذا تعرض حسابك للاختراق "واتساب" أو "فيسبوك"؟

يقع عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تطبيقات "واتساب" أو "فيسبوك" يوميًا فريسة الهندسة الاجتماعية، والتي تعرف بأنها فن التلاعب بالبشر، وهي لا تتطلب مهارات تقنية عالية، لذلك يمكنك تتبع السطور التالية لتأمين حساباتك الإلكترونية من الاختراق، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

أولًا: إرسال رسالة إلى الدعم الفني في فيسبوك و"واتساب " Whatsapp - [email protected] فورًا بوجود أنشطة مريبة مصحوبة بكلمات مثل "مسروق" أو "مفقود"، مع تعليق عمل الحساب، وكتابة رقمك الهاتفي في الرسالة.


ثانيًا: قم بإعادة تثبيت واتس ثم حذفه للتشويش.


ثالثًا: الإعلان عن سرقة حسابك سواء على فيسبوك أو واتساب مع التنبيه بعدم الرد على أية رسائل.

"واتساب" أو "فيسبوك".. كيف تعرف أن حسابك مخترق؟

1 - في البداية يجب أن تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

2 - قم بالضغط على السهم في الجزء العلوي الأيمن.

3 - قم بالضغط على إعدادات.

4 - انتقل إلى (الأمان وتسجيل الدخول) Security and Login

5 - في الجزء العلوي، سترى قائمة بالأجهزة التي قمت من خلالها بتسجيل الدخول إلى حسابك خلال الفترة الأخيرة؛ ومتى كانت نشيطة.

6 - افتح القائمة بالضغط على المزيد للتعرف على الأنشطة المريبة.

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