ميتا تستعد لإطلاق منصة ترجمة تعمل بالذكاء الاصطناعى بـ 100 لغة

أطلقت شركة ميتا، الشركة الأم لـ"فيسبوك"، محرك ترجمة يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه ترجمة اللغات عبر النص والكلام.

ميتا تستعد لإطلاق منصة الترجمة

وقالت ميتا إن منصة الترجمة، التي يطلق عليها SeamlessM4T، هي "أول نموذج متكامل للترجمة والنسخ باستخدام الذكاء الاصطناعي متعدد اللغات ومتعدد الوسائط".

المحركات متعددة الوسائط هي تلك المنصات التي تفهم اللغة من الكلام وكذلك النص، ويمكنها إنشاء ترجمات إلى أي منهما أو كليهما.

كيف يعمل نظام الترجمة الجديد؟

لـ SeamlessM4T إجراء ترجمة الكلام إلى نص، ومن الكلام إلى كلام، ومن النص إلى كلام، ومن النص إلى نص لما يصل إلى 100 لغة حسب المهمة، وقالت ميتا: "بالمقارنة مع الأساليب التي تستخدم نماذج منفصلة، ​​فإن نهج النظام الفردي لـ SeamlessM4T يقلل من الأخطاء والتأخير، ويزيد من كفاءة وجودة عملية الترجمة".

وأضافت: "وهذا يمكّن الأشخاص الذين يتحدثون لغات مختلفة من التواصل مع بعضهم البعض بشكل أكثر فعالية"، حيث تزدهر صناعة الترجمة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

الترجمة الآلية

من المتوقع أن يصل حجم سوق الترجمة الآلية العالمية إلى ما يقرب من 4.1 مليار دولار في عام 2030 من 812.6 مليون دولار في عام 2021، وفقًا لشركة Acumen Research and Consulting ومقرها الهند.

الترجمة الآلية هي عملية ترجمة النص أو الكلام من لغة إلى أخرى باستخدام البرمجيات، وقالت Meta إنها ستطلق SeamlessM4T علنًا بموجب ترخيص بحثي للسماح للباحثين والمطورين بالبناء على هذا العمل، حيث يأتي محرك الترجمة الجديد مزودًا بقدرة التعرف على الكلام لما يقرب من 100 لغة، يمكنه إجراء ترجمة من الكلام إلى نص لما يقرب من 100 لغة إدخال وإخراج.

يمكن إجراء ترجمة الكلام إلى كلام بما يقرب من 100 لغة إدخال و36 لغة إخراج (بما في ذلك اللغة الإنجليزية)، بالإضافة إلى ذلك، يمكنه القيام بترجمة النص إلى نص لما يقرب من 100 لغة وترجمة النص إلى كلام لحوالي 100 لغة إدخال و35 لغة إخراج (بما في ذلك اللغة الإنجليزية)، هذا الإجراء سيسمح للعديد من المستخدمين بمزيد من التفاعلات والتعاملات.