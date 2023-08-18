لحماية خصوصيتك من الاختراق.. كيف تؤمن حسابك على "فيسبوك" من "الهاكرز"؟

يبحث الكثير عن طرق تأمين حساب موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من الاختراق، وفي السطور التالية يقدم محمد الضبعان، الكاتب وخبير البرمجة والمحاضر بالذكاء الاصطناعي، مجموعة من النصائح لقراء " الدستور"، عن أهم الأمور التي يجب أن يتبعها مستخدمو “فيسبوك”، لحماية الخصوصية من الاختراق ولتامين التطبيق من خطر التعرض لـ"الهاكرز".

كيفية تأمين حسابك على "فيسبوك" من "الهاكرز"؟

1 - ضرورة الوعي الكامل بأهمية تأمين الحساب عبر تطبيق "فيسبوك" وعدم الانجرار وراء الثغرات التي يقوم بها المخترق، وأبرزها وأخطرها الروابط الملغمة التي يتم أرسالها اليك من خلال حساب أحد الأصدقاء الذي تم اختراقه ويكون هذا الرابط ملغم بأكواد تستطيع تحديد موقعك بدقة متناهية والوصول لبياناتك الشخصية، وصورك وأرقام حساباتك البنكية لذلك كن حذرا عندما تأتيك رسائل من الأصدقاء.

2 - قم بتغيير كلمة المرور الخاص بك على "فيسبوك" كل فترة، ويجب أن تكون كلمة المرور قوية بها حروف كبيرة وصغيرة ورموز وأرقام ولا تطلع عليها أحد.

3 - استخدام المُصادقة الثنائية (two-factor authentication) لعملية الدخول لحساباتك بمعنى التصديق على صحة بياناتك من خلال حساب اخر وليكن بريد الكتروني أو رقم هاتف فعند الدخول إلى الحساب وإدخال كلمة المرور يرسل الفيس بوك رمزاً لرقم الهاتف حتى يتم التحقق من هوية المستخدم من خلاله.

- لتفعيل خاصية المُصادقة الثنائية في الهواتف يمكن اتباع الخطوات الآتية:

فتح قائمة الإعدادات (Settings)

النقر على خيار الأمان (Security).

اختيار خيار الموافقة على تسجيل الدخول (Login Approvals).

- لحماية كلمة المرور عليك اتباع الاتي: