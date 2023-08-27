يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن مواعيد المباريات اليوم بشكل مستمر والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بمشاهدة منافسات فرقهم المفضلة في المباريات الرياضية المتأهلة.





مواعيد مباريات اليوم الأحد 27-8-2023 والقنوات الناقلة



نعرض في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 27-8-2023 والقنوات الناقلة لها على مجموعة القنوات المتخصصة للرياضة بي ان سبورت.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بيرنلي × أستون فيلا

الساعة 16:00 مساء

على beIN Sports

شيفيلد يونايتد × مانشستر سيتي

الساعة 16:00 مساء

على beIN Sports

نيوكاسل × ليفربول

الساعة 18:30 مساء

على beIN Sports



مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة



ماينز × فرانكفورت

الساعة 16:30 مساء

على beIN Sports

بايرن ميونخ × أوجسبورج

الساعة 18:30 مساء

على beIN Sports



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



فيورنتينا × ليتشي

الساعة 19:30 مساء

على AD SPORTS

يوفنتوس × بولونيا

الساعة 19:30 مساء

على AD SPORTS

نابولي × ساسولو

الساعة 21:45 مساء

على AD SPORTS

لاتسيو × جنوى

الساعة 21:45 مساء

على AD SPORTS



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



رين × لوهافر

الساعة 14:00 مساء

على beIN Sports

ستراسبورج × تولوز

الساعة 16:00 مساء

على beIN Sports

كليرمون فوت × ميتز

الساعة 16:00 مساء

على beIN Sports

مونبلييه × رين

الساعة 16:00 مساء

على beIN Sports

لوريان × ليل

الساعة 18:05 مساء

على beIN Sports

نيس × رين

الساعة 21:45 مساء

على beIN Sports



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



بيلباو × بيتيس

الساعة 8 مساء

على beIN Sports

سيلتافيجو × ريال مدريد

الساعة 8مساء

على beIN Sports

لاس بالماس × ريال سوسيداد

الساعة 8 مساء

على beIN Sports

رايو فاليكانو × أتلتيكو مدريد

الساعة 8 مساء

على beIN Sports

فالنسيا × أوساسونا

الساعة 8 مساء

على beIN Sports

فياريال × برشلونة

الساعة 8 مساء

على beIN Sports

إشبيلية × جيرونا

الساعة 8 مساء

على beIN Sports

خيتافي × ألافيس

الساعة 8 مساء

على beIN Sports

قادش × ألميريا

الساعة 8 مساء

على beIN Sports

غرناطة × ريال مايوركا

الساعة 8 مساء

على beIN Sports