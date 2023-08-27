مواعيد مباريات اليوم الأحد 27-8-2023 والقنوات الناقلة
يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن مواعيد المباريات اليوم بشكل مستمر والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بمشاهدة منافسات فرقهم المفضلة في المباريات الرياضية المتأهلة.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 27-8-2023 والقنوات الناقلة
نعرض في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 27-8-2023 والقنوات الناقلة لها على مجموعة القنوات المتخصصة للرياضة بي ان سبورت.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
بيرنلي × أستون فيلا
الساعة 16:00 مساء
على beIN Sports
شيفيلد يونايتد × مانشستر سيتي
الساعة 16:00 مساء
على beIN Sports
نيوكاسل × ليفربول
الساعة 18:30 مساء
على beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
ماينز × فرانكفورت
الساعة 16:30 مساء
على beIN Sports
بايرن ميونخ × أوجسبورج
الساعة 18:30 مساء
على beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
فيورنتينا × ليتشي
الساعة 19:30 مساء
على AD SPORTS
يوفنتوس × بولونيا
الساعة 19:30 مساء
على AD SPORTS
نابولي × ساسولو
الساعة 21:45 مساء
على AD SPORTS
لاتسيو × جنوى
الساعة 21:45 مساء
على AD SPORTS
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
رين × لوهافر
الساعة 14:00 مساء
على beIN Sports
ستراسبورج × تولوز
الساعة 16:00 مساء
على beIN Sports
كليرمون فوت × ميتز
الساعة 16:00 مساء
على beIN Sports
مونبلييه × رين
الساعة 16:00 مساء
على beIN Sports
لوريان × ليل
الساعة 18:05 مساء
على beIN Sports
نيس × رين
الساعة 21:45 مساء
على beIN Sports
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
بيلباو × بيتيس
الساعة 8 مساء
على beIN Sports
سيلتافيجو × ريال مدريد
الساعة 8مساء
على beIN Sports
لاس بالماس × ريال سوسيداد
الساعة 8 مساء
على beIN Sports
رايو فاليكانو × أتلتيكو مدريد
الساعة 8 مساء
على beIN Sports
فالنسيا × أوساسونا
الساعة 8 مساء
على beIN Sports
فياريال × برشلونة
الساعة 8 مساء
على beIN Sports
إشبيلية × جيرونا
الساعة 8 مساء
على beIN Sports
خيتافي × ألافيس
الساعة 8 مساء
على beIN Sports
قادش × ألميريا
الساعة 8 مساء
على beIN Sports
غرناطة × ريال مايوركا
الساعة 8 مساء
على beIN Sports