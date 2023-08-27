الأحد 27 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 27-8-2023 والقنوات الناقلة

كرة القدم
كرة القدم

يبحث الكثير من عشاق الساحرة المستديرة عن مواعيد المباريات اليوم بشكل مستمر والقنوات الناقلة لها للاستمتاع بمشاهدة منافسات فرقهم المفضلة في المباريات الرياضية المتأهلة

 

مواعيد مباريات اليوم الأحد 27-8-2023 والقنوات الناقلة
 

نعرض في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الأحد 27-8-2023 والقنوات الناقلة لها على مجموعة القنوات المتخصصة للرياضة بي ان سبورت.
 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

بيرنلي × أستون فيلا 
الساعة 16:00 مساء 
على beIN Sports

شيفيلد يونايتد × مانشستر سيتي 
الساعة 16:00 مساء 
على  beIN Sports

نيوكاسل × ليفربول 
الساعة 18:30 مساء 
على beIN Sports
 

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة
 

ماينز × فرانكفورت 
الساعة  16:30 مساء 
على beIN Sports

بايرن ميونخ × أوجسبورج 
الساعة 18:30 مساء 
على  beIN Sports
 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 

فيورنتينا × ليتشي 
الساعة 19:30 مساء 
على  AD SPORTS

يوفنتوس × بولونيا 
الساعة  19:30 مساء 
على AD SPORTS

نابولي × ساسولو 
الساعة 21:45 مساء 
على AD SPORTS

لاتسيو × جنوى 
الساعة 21:45 مساء 
على AD SPORTS
 

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مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
 

رين × لوهافر 
الساعة  14:00 مساء 
على beIN Sports

ستراسبورج × تولوز 
الساعة  16:00 مساء 
على  beIN Sports

كليرمون فوت × ميتز 
الساعة  16:00 مساء 
على beIN Sports

مونبلييه × رين 
الساعة 16:00 مساء 
على beIN Sports

لوريان × ليل 
الساعة 18:05 مساء 
على  beIN Sports

نيس × رين 
الساعة 21:45 مساء 
على beIN Sports
 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 

بيلباو × بيتيس 
الساعة  8 مساء 
على beIN Sports

سيلتافيجو × ريال مدريد 
الساعة  8مساء 
على beIN Sports

لاس بالماس × ريال سوسيداد 
الساعة 8 مساء 
على beIN Sports

رايو فاليكانو × أتلتيكو مدريد 
الساعة  8 مساء 
على  beIN Sports

فالنسيا × أوساسونا 
الساعة  8 مساء 
على beIN Sports

فياريال × برشلونة
الساعة 8 مساء 
على beIN Sports

إشبيلية × جيرونا 
الساعة 8 مساء 
على beIN Sports

خيتافي × ألافيس 
الساعة  8 مساء 
على  beIN Sports

قادش × ألميريا 
الساعة 8 مساء 
على  beIN Sports

غرناطة × ريال مايوركا 
الساعة 8 مساء 
على  beIN Sports

 

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موعد ومكان إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

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موعد مباراة نيوكاسل وليفربول فى الدورى الإنجليزى والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات مواعيد مباريات اليوم الاحد مباريات اليوم الاحد والقنوات الناقلة مواعيد مباريات اليوم الاحد 27-8-2023 والقنوات الناقلة مواعيد مباريات اليوم الاحد 27-8-2023

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