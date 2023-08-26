جدول ترتيب الدورى السعودى بعد انتهاء الجولة الثالثة

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الثالثة، والتي اختتمت مساء اليوم الجمعة، حيث يتساءل الكثير من متابعي الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" عن شكل جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الثالثة، وترتيب الفرق.

وأصبح الدوري السعودي من الدوريات التي تستحوذ على اهتمام الكثير من متابعي الساحرة المستديرة في الوطن العربي وبعض دول العالم.

جدول ترتيب الدوري السعودي

مركز فريق ل ف ت خ له ضده +/- نقط 1 الاتحاد 3 3 0 0 9 0 +9 9 2 الأهلي 3 3 0 0 7 2 +5 9 3 الهلال 3 2 1 0 8 2 +6 7 4 الاتفاق 3 2 1 0 5 2 +3 7 5 التعاون 3 2 1 0 4 1 +3 7 6 الوحدة 3 2 0 1 6 2 +4 6 7 الفيحاء 3 1 2 0 4 2 +2 5 8 الفتح 3 1 1 1 4 7 -3 4 9 الرياض 3 1 1 1 3 6 -3 4 10 النصر 3 1 0 2 6 4 +2 3 11 أبها 3 1 0 2 2 4 -2 3 12 الطائي 3 1 0 2 1 5 -4 3 13 ضمك 3 0 2 1 3 4 -1 2 14 الشباب 3 0 2 1 3 5 -2 2 15 الأخدود 3 0 1 2 2 5 -3 1 16 الخليج 3 0 1 2 3 7 -4 1 17 الحزم 3 0 1 2 1 5 -4 1 18 الرائد 3 0 0 3 0 8 -8 0

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نتائج مباريات الجولة الثالثة لدوري روشن