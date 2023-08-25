الجمعة 25 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 3

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 3 والتي من المفترض أن تنطلق أولى تلك المباريات من "البريميرليج" اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء حيث تنطلق مباريات الأسبوع الثالث خلال اليوم وغدا وتستمر حتى يوم الأحد المقبل حيث تنهي أخر مباريات هذه الجولة، كما نقدم لكم خلال هذا التقرير ما وصل إليه شكل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 3 خلال الأسبوعين الماضيين وما سيترتب عليه خلال جولات الأسبوع الحالي.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 3 

مركز

فريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

نقاط

1

برايتون

2

2

0

0

8

2

+6

6

2

مانشستر سيتي

2

2

0

0

4

0

+4

6

3

أرسنال

2

2

0

0

3

1

+2

6

4

برينتفورد

2

1

1

0

5

2

+3

4

5

ليفربول

2

1

1

0

4

2

+2

4

6

توتنهام

2

1

1

0

4

2

+2

4

7

وست هام

2

1

1

0

4

2

+2

4

8

نيوكاسل

2

1

0

1

5

2

+3

3

9

أستون فيلا

2

1

0

1

5

5

0

3

10

نوتنغهام فورست

2

1

0

1

3

3

0

3

11

كريستال بالاس

2

1

0

1

1

1

0

3

12

مانشستر يونايتد

2

1

0

1

1

2

-1

3

13

فولهام

2

1

0

1

1

3

-2

3

14

بورنموث

2

0

1

1

2

4

-2

1

15

تشيلسي

2

0

1

1

2

4

-2

1

16

شيفيلد

2

0

0

2

1

3

-2

0

17

لوتون تاون

1

0

0

1

1

4

-3

0

18

بيرنلي

1

0

0

1

0

3

-3

0

19

ولفرهامبتون

2

0

0

2

1

5

-4

0

20

إيفرتون

2

0

0

2

0

5

-5

0

جدول ترتيب الدورى الانجليزى بعد الجولة الثانية

جدول مباريات ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

الجولة 3 الدوري الإنجليزي 

ويستضيف فريق تشيلسي نظيره لوتون تاون على استاد ستامفورد بريدج في أول مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم ويستأنف الدوري الانجليزي باقي المباريات غدا وبعد غد حيث تتسابق الفرق على التقدم في مراكز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلال هذه الجولة.

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