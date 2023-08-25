تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 3

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 3 والتي من المفترض أن تنطلق أولى تلك المباريات من "البريميرليج" اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء حيث تنطلق مباريات الأسبوع الثالث خلال اليوم وغدا وتستمر حتى يوم الأحد المقبل حيث تنهي أخر مباريات هذه الجولة، كما نقدم لكم خلال هذا التقرير ما وصل إليه شكل جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 3 خلال الأسبوعين الماضيين وما سيترتب عليه خلال جولات الأسبوع الحالي.

مركز فريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق نقاط 1 برايتون 2 2 0 0 8 2 +6 6 2 مانشستر سيتي 2 2 0 0 4 0 +4 6 3 أرسنال 2 2 0 0 3 1 +2 6 4 برينتفورد 2 1 1 0 5 2 +3 4 5 ليفربول 2 1 1 0 4 2 +2 4 6 توتنهام 2 1 1 0 4 2 +2 4 7 وست هام 2 1 1 0 4 2 +2 4 8 نيوكاسل 2 1 0 1 5 2 +3 3 9 أستون فيلا 2 1 0 1 5 5 0 3 10 نوتنغهام فورست 2 1 0 1 3 3 0 3 11 كريستال بالاس 2 1 0 1 1 1 0 3 12 مانشستر يونايتد 2 1 0 1 1 2 -1 3 13 فولهام 2 1 0 1 1 3 -2 3 14 بورنموث 2 0 1 1 2 4 -2 1 15 تشيلسي 2 0 1 1 2 4 -2 1 16 شيفيلد 2 0 0 2 1 3 -2 0 17 لوتون تاون 1 0 0 1 1 4 -3 0 18 بيرنلي 1 0 0 1 0 3 -3 0 19 ولفرهامبتون 2 0 0 2 1 5 -4 0 20 إيفرتون 2 0 0 2 0 5 -5 0

ويستضيف فريق تشيلسي نظيره لوتون تاون على استاد ستامفورد بريدج في أول مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم ويستأنف الدوري الانجليزي باقي المباريات غدا وبعد غد حيث تتسابق الفرق على التقدم في مراكز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي خلال هذه الجولة.