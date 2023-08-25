الجمعة 25 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25-8-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

يهتم محبو كرة القدم بمتابعة مباريات الدوريات المحلية والأجنبية، والتي يتم عرضها سواء على القنوات المفتوحة أو القنوات المشفرة التي تحتاج إلى اشتراك، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25-8-2023 والقنوات الناقلة.

مباريات الدوري الانجليزي 

يواجه فريق  تشيلسي  وفريق ولوتون تاون وذلك في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024، وتعرض مباريات الدوري الانجليزي  تعرض على قنوات بين سبورت المشفرة في تمام الساعة العاشرة مساءً. 

وكان  نادي تشيلسي الإنجليزي رسميًا، عن ضم روميو لافيا لاعب نادي ساوثهامبتون الإنجليزي لمدة 7 مواسم، بعد الوصول إلى اتفاق مع إدارة ناديه على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة بشكل نهائي، بعد صراع مع إدارة نادي ليفربول على ضم اللاعب.

وتعد صفقة انتقال روميو لافيا إلى نادي تشيلسي الإنجليزي كلفت خزائن النادي مبلغ 53 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى كحوافز ضمن صفقة انتقال اللاعب لصفوف البلوز.

للمرة الثانية.. الأهلى يخاطب اتحاد الكرة لمعرفة موعد ومكان مباراة السوبر

كولر يتحفظ على التعاقد مع مهاجم تحت السن.. ويستفسر عن مباراة السوبر الإفريقي

 

مباريات الدوري الألماني 

يواجه فريق لايبزيج فريق  شتوتجارت الساعة  9.30 مساء - beIN Sports

 

مباريات الدوري الفرنسي 

 

يواجه فريق نانت فريق  موناكو الساعة  10 مساء - beIN Sports

 

مباريات الدوري السعودي 

 

  • يواجه فريق الفيحاء فريق الحزم – 6 مساء – SSC HD

 

  • يواجه فريق الشباب فريق ضمك – 9 مساء - SSC HD

 

  • يواجه فريق الفتح فريق النصر – 9 مساء -   SSC HD

 

  • يواجه فريق التعاون فريق  أبها – 9 مساء - SSC HD

 

ويعد الدوري السعودي هو  البطولة الرئيسية لكرة القدم في المملكة العربية السعودية.

ولُعِبت أول بطولة دوري سعودي لكرة القدم في موسم 1976–77 باسم «الدوري الممتاز»، وحصل الفريق الفائز على درع الدوري، وقبلها بموسم 1974–75 لعبت مسابقة أولية بمسمى «الدوري التصنيفي» لأن الفرق كانت تُصنّف ما بين درجة ممتازة أو درجة أولى وذلك حسب نتائجها في ذلك الموسم، ومن ثم في عام 1991 تغيّر مسماه إلى كأس دوري خادم الحرمين الشريفين لأندية الدرجة الممتازة بعد استحداث نظام المربع الذهبي. 

اقرأ أيضاً

بمشاركة الأهلي.. "فيفا" يحدد مواعيد مباريات مونديال العالم للأندية 2023

مباريات الدوري السعودي فريق تشيلسي الدورى الانجليزى القنوات الناقلة مواعيد مباريات اليوم

الأكثر قراءة

موعد إجازة المولد النبوى الشريف 2023 للقطاع الخاص

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 25-8-2023

الجيزة تعلن قطع المياه عن عدد من المناطق لمدة 6 ساعات.. اليوم

حظك اليوم لمواليد جميع الأبراج الفلكية الجمعة 25 أغسطس 2023

إطلاق سراح ترامب بعدما سلم نفسه للسجن بمقاطعة فولتون

خطوات الحجز والاستعلام عن نتائج الكشف الطبي ببطاقة الخدمات المتكاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الصعود مع الدول الصاعدة

وائل لطفي

حديث البريكس

د. محمد عفيفي

مصطفى كامل

خالد حريب

أوركسترا فاجنر العسكرية .. الغالب مستمر

محمد عبدالعزيز

نحن بخير ... الحمد لله

حسين دعسة

الذئب الروسى التهم فاجنر Wagner.. الطائرة التى أنهت أسطورة الإرهاب

أحمد الصغير

مصر مُبدعة علوم الطب والصيدلة فى الكون!

محمد العسيري

نجيب ومنيب... القمر الليلة بدر

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)