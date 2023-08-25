يهتم محبو كرة القدم بمتابعة مباريات الدوريات المحلية والأجنبية، والتي يتم عرضها سواء على القنوات المفتوحة أو القنوات المشفرة التي تحتاج إلى اشتراك، وتعرض “الدستور” في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25-8-2023 والقنوات الناقلة.

مباريات الدوري الانجليزي

يواجه فريق تشيلسي وفريق ولوتون تاون وذلك في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024، وتعرض مباريات الدوري الانجليزي تعرض على قنوات بين سبورت المشفرة في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وكان نادي تشيلسي الإنجليزي رسميًا، عن ضم روميو لافيا لاعب نادي ساوثهامبتون الإنجليزي لمدة 7 مواسم، بعد الوصول إلى اتفاق مع إدارة ناديه على كافة التفاصيل المالية والتعاقدية الخاصة بالصفقة بشكل نهائي، بعد صراع مع إدارة نادي ليفربول على ضم اللاعب.

وتعد صفقة انتقال روميو لافيا إلى نادي تشيلسي الإنجليزي كلفت خزائن النادي مبلغ 53 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى كحوافز ضمن صفقة انتقال اللاعب لصفوف البلوز.

مباريات الدوري الألماني

يواجه فريق لايبزيج فريق شتوتجارت الساعة 9.30 مساء - beIN Sports

مباريات الدوري الفرنسي

يواجه فريق نانت فريق موناكو الساعة 10 مساء - beIN Sports

مباريات الدوري السعودي

يواجه فريق الفيحاء فريق الحزم – 6 مساء – SSC HD

يواجه فريق الشباب فريق ضمك – 9 مساء - SSC HD

يواجه فريق الفتح فريق النصر – 9 مساء - SSC HD

يواجه فريق التعاون فريق أبها – 9 مساء - SSC HD

ويعد الدوري السعودي هو البطولة الرئيسية لكرة القدم في المملكة العربية السعودية.

ولُعِبت أول بطولة دوري سعودي لكرة القدم في موسم 1976–77 باسم «الدوري الممتاز»، وحصل الفريق الفائز على درع الدوري، وقبلها بموسم 1974–75 لعبت مسابقة أولية بمسمى «الدوري التصنيفي» لأن الفرق كانت تُصنّف ما بين درجة ممتازة أو درجة أولى وذلك حسب نتائجها في ذلك الموسم، ومن ثم في عام 1991 تغيّر مسماه إلى كأس دوري خادم الحرمين الشريفين لأندية الدرجة الممتازة بعد استحداث نظام المربع الذهبي.