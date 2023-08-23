الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

للمرة الثانية.. الأهلى يخاطب اتحاد الكرة لمعرفة موعد ومكان مباراة السوبر

كأس السوبر المصري
كأس السوبر المصري

أرسل نادي الأهلي خطابًا، اليوم الأربعاء، للاتحاد المصري لكرة القدم، يستفسر من خلاله عن نظام بطولة كأس السوبر المصري الجديد ونظامه نسخة 2022 /2023.

وجاء نص بيان الأهلي على النحو التالي:

«أنه تمت مخاطبة الاتحاد بتاريخ 15- 8- 2023، لمعرفة موعد ومكان إقامة بطولة السوبر المصري التي تقام سنويًّا من مباراة واحدة بين بطلي الدوري والكأس».

وأضاف نادي الأهلي في بيانه: «كما طلب الأهلي من مسئولى الجبلاية معرفة لائحة البطولة في الموسم الجديد، والحقوق التسويقية والجوائز الخاصة بها، وطلب النادي في ذات الخطاب إخطاره بما إذا كانت هناك بطولات مستحدثة سوف يتم إدراجها على أجندة الاتحاد، أو رابطة الأندية».

وأكمل الأهلي: «كما طلب الأهلي معرفة موعد ومكان إقامة البطولة، إن وجدت، وكذا اللائحة الخاصة بها، لتوفير المعطيات اللازمة للجهاز الفني للأهلي للقيام بترتيباته الإدارية والفنية وتحديد أولويات المشاركة قبل انطلاق الموسم الجديد المزدحم بالمسابقات المحلية والقارية.. لكن الأهلي لم يتلق ردًّا بهذا الخصوص حتى الآن».

وجدد النادي الأهلي، في خطابه، اليوم، ضرورة موافاته وبشكل عاجل بالطلبات المشار إليها، خاصةً أنها تأتي في إطار الحقوق المشروعة للأندية حتى تتمكن من الترتيب والتجهيز للموسم المقبل.

وسيشارك الأهلي، في النسخة المقبلة من كأس السوبر المحلي الموسم القادم، بصفته حاملا للقب الدوري الممتاز الموسم المنقضي 2022 /2023.

ويمتلك المارد الأحمر الرقم القياسي، في عدد مرات التتويج بكأس السوبر، وذلك برصيد 13 لقبا.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أشارت إلى أن اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة، تدرس تعديل نظام بطولة كأس السوبر المحلي في نسخته الجديدة، لتقام بمشاركة 4 فرق لأول مرة في تاريخ المسابقة، وهم بطل الدوري والوصيف وكذلك بطل كأس مصر في الموسم الحالي وكأس رابطة الأندية المحترفة، فضلا عن زيادة الجوائز المالية المتعلقة بالبطولة.

ومن المقرر أن تقام البطولة، في الإمارات خلال الفترة المقبلة.

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