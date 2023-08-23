الأهلى يشكر سفارة النمسا بالقاهرة.. ويبدأ المعسكر الخارجى 28 أغسطس

وجه خالد بيبو، مدير الكرة بالأهلي، الشكر إلى سفارة النمسا بالقاهرة، على الجهود التي بذلتها خلال الفترة الماضية؛ لتيسير كافة الإجراءات الخاصة باستخراج تأشيرات السفر لبعثة فريق الكرة بالنادي، التي تنتظم في معسكر مغلق بالنمسا، خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 6 سبتمبر المقبل.

وأكد بيبو تقديره الكامل لما قدمته سفارة النمسا من تعاون ومساعدة حتى ينتهي فريق الأهلي من كل الإجراءات المطلوبة، ويتمكن من بدء معسكره في الموعد المحدد.

وقال بيبو إن المسئولين في سفارة النمسا ضربوا مثلا في الاحترام والاحتراف، وقدموا كل الدعم.

كما وجه الشكر إلى هشام مرزوق رئيس شركة سيكسياردز للتسويق الرياضي وإدارة الفعاليات المنظمة للمعسكر.. الذي بذل جهدًا كبيرًا للاستجابة لكافة طلبات النادي.

وكان خالد بيبو قد توجه إلى النمسا وبرفقته سمير عدلي المدير الإداري للفريق، في رحلة سريعة لمدة 48 ساعة، تفقد خلالها معسكر الفريق بداية من فندق الإقامة وملاعب التدريب، واطمأن على وسائل الانتقال وكافة الأمور المتعلقة بالمعسكر، لإزالة أي معوقات قد تظهر مبكرًا، وتوفير الأجواء اللازمة للجهاز الفني واللاعبين.

معسكر النمسا يجهز الأهلي للموسم الجديد محليًا وقاريًا

في السياق ذاته، يدخل الفريق الأحمر، معسكرًا مغلقًا في النمسا خلال الفترة من 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل؛ استعدادا للموسم الجديد.

واطمأن خالد بيبو، مدير الكرة، على كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الإعداد الذى تنظمه شركة سيكسياردز للتسويق الرياضي وإدارة الفعاليات.

وحرص الكابتن خالد بيبو على زيارة معسكر فريق الكرة في النمسا وتفقد مقر الإقامة وملاعب التدريب واطمأن على وسائل الانتقال؛ لتوفير الأجواء اللازمة ‏للجهاز الفني واللاعبين؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من إقامة المعسكر.

وكان مدير الكرة قد غادر القاهرة فى رحلة سريعة لمدة 48 ساعة توجه خلالها إلى النمسا بصحبة الكابتن سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة لمعاينة معسكر الإعداد ومراجعة الاشتراطات التي حددها الجهاز الفني قبل سفر الفريق.