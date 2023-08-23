الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.. اتحاد جدة يتقدم بعرض خيالي لضم صلاح

كشف الصحفي الفرنسي “رودي جاليتي” الذي يعمل في شبكة “سكاي سبورتس”، عن مستجدات مفاوضات نادي اتحاد جدة السعودي مع ليفربول الإنجليزي لضم نجمنا المصري محمد صلاح.

اتحاد جدة أبدى رغبته في ضم قائد منتخبنا الوطني قبل أيام قليلة من انطلاق البريميرليج، كما أشارت تقارير إلى أن رئيس النادي السعودي تواجد منذ أيام في لندن لحسم الصفقة لصالح “الآتي”.

وكشف جاليتي عبر حسابه الرسمي بـ “تويتر”، أن الاتحاد لن يستسلم في صفقة صلاح وإن النادي أرسل عرض رسمي لليفربول يفوق الـ100 مليون يورو من أجل إقناع النادي والألماني يورجن كلوب مدرب الفريق الذي يرفض فكرة التخلي عن نجم الفريق.

وأضاف جاليتي، أن هذا العرض يجعل من صلاح اللاعب الأغلى في تاريخ الدوري السعودي منذ ثورة الانتقالات التي حدثت منذ يناير الماضي.

🚨💥 #AlIttihad don't give up for #Salah: the 🇸🇦 club sent a huge offer (more than $100m) to convince especially #Klopp - who rejected the idea of his farewell so far - to let him go.



🌟 If #Liverpool will accept, it'll be the most expensive deal in the history of Saudi League. pic.twitter.com/BaSsSUS6EL — Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 22, 2023

صاحب الـ 31 عامًا يلعب موسمه السابع مع ليفربول، منذ انتقاله في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي.