الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.. اتحاد جدة يتقدم بعرض خيالي لضم صلاح

صلاح
صلاح

كشف الصحفي الفرنسي “رودي جاليتي” الذي يعمل في شبكة “سكاي سبورتس”، عن مستجدات مفاوضات نادي اتحاد جدة السعودي مع ليفربول الإنجليزي لضم نجمنا المصري محمد صلاح.

اتحاد جدة أبدى رغبته في ضم قائد منتخبنا الوطني قبل أيام قليلة من انطلاق البريميرليج، كما أشارت تقارير إلى أن رئيس النادي السعودي تواجد منذ أيام في لندن لحسم الصفقة لصالح “الآتي”.

وكشف جاليتي عبر حسابه الرسمي بـ “تويتر”، أن الاتحاد لن يستسلم في صفقة صلاح وإن النادي أرسل عرض رسمي لليفربول يفوق الـ100 مليون يورو من أجل إقناع النادي والألماني يورجن كلوب مدرب الفريق الذي يرفض فكرة التخلي عن نجم الفريق.

وأضاف جاليتي، أن هذا العرض يجعل من صلاح اللاعب الأغلى في تاريخ الدوري السعودي منذ ثورة الانتقالات التي حدثت منذ يناير الماضي.

 

صاحب الـ 31 عامًا يلعب موسمه السابع مع ليفربول، منذ انتقاله في صيف 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

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