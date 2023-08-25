موعد مباراة نيوكاسل وليفربول فى الدورى الإنجليزى والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل فى الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يسعى النجم المصري محمد صلاح وزملائه في تحقيق انتصارهم الثاني في أول 3 جولات من عمر المسابقة، وهم الذين يحتلون المركز الخامس برصيد 4 نقاط جمعوها من فوز وتعادل.

أما نيوكاسل فيسعون لتحقيق الانتصار الثاني بعد تحقيق فوز في الجولة الأولى ثم هزيمة من نيوكاسل في الجولة الثانية.

ترتيب ليفربول ونيوكاسل فى جدول الدوري الإنجليزي قبل المباراة

ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 4 نقاط، فيما يحل نيوكاسل في المركز الثامن برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة نيوكاسل وليفربول في الدوري الإنجليزي

يلتقي ليفربول ونيوكاسل يوم الأحد المقبل الموافق 27 أغسطس 2023 على ملعب سان جيمس بارك معقل نيوكاسل، حيث تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 18:30 بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة نيوكاسل وليفربول في الدوري الإنجليزي

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي 2023-2024 عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" بشكل حصري ومن المقرر أن تنقل مباراة نيوكاسل وليفربول على قناة beIN Sports Premium.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي

خط الوسط: واتارو إيندو - دومنيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - ديوجو جوتا

تشكيل نيوكاسل المتوقع أمام ليفربول فى الدوري الإنجليزي