تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل فى الدورى الإنجليزى

يرغب كثير من المتابعين في معرفة تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل فى الدوري الإنجليزي، حيث يلتقي الفريقان الأسبوع المقبل، في صدام مرتقب.

وكان فريق ليفربول قد فاز على نظيره بورنموث بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الثانية لبطولة الدوري الإنجليزي، على ملعب أنفيلد رود، بعد التعادل في الجولة الأولى خارج الديار، أمام الفريق اللندني تشيلسي بهدف لمثله.

أما نيوكاسل يونايتد، فخسر بصعوبة أمام مضيفه مانشستر سيتي، بهدف دون مقابل، بعد اكتساح أستون فيلا بخماسية في الجولة الأولى.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

وتُقام مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد على ملعب سانت جيمس بارك معقل فريق “الماجبيز"، يوم الأحد 27 أغسطس، في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports Premium1 HD.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يبدأ الياباني واتارو إيندو للمرة الأولى كأساسي مع ليفربول، بعد مشاركته كبديل أمام بورنموث، فيما سيتواجد الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، بعد إلغاء عقوبة الإيقاف والبطاقة الحمراء التي تحصل عليها في مباراة الفريق الماضية أمام بورنموث.

وسيتولى المحترف المصري محمد صلاح قيادة هجوم ليفربول أمام نيوكاسل يونايتد في “بريميرليج”.

ونستعرض تباعًا تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - فيرجيل فان دايك - إبراهيما كوناتي

خط الوسط: واتارو إيندو - دومنيك سوبوسلاي - أليكسيس ماك أليستر

خط الهجوم: محمد صلاح - لويس دياز - ديوجو جوتا

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ويحتل فريق ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم برصيد 4 نقاط، فيما يحل نيوكاسل في المركز الثامن برصيد 3 نقاط.