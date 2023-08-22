الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. ليفربول يعلن إلغاء إيقاف ماك أليستر

ماك أليستر
ماك أليستر

أعلن ليفربول الإنجليزي قبول الاستئناف الخاص به لإلغاء عقوبة طرد الأرجنتيني ماك أليستر في لقاء بورنموث.

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن إلغاء إيقاف أليستر لاعب ليفربول لمدة 3 مباريات، بعد نجاح استئناف فريقه ضد طرده خلال مواجهة بورنموث.

وكشف ليفربول أن أليستر أصبح جاهز للمشاركة مع الفريق، في لقاء الأحد المقبل أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الثالثة من البريميرليج.

كان ماك أليستر، قد حصل على البطاقة الحمراء المباشرة، في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، من الحكم توماس برامال بعد تدخل مع رايان كريستي، لاعب بورنموث.

لم يرَ أي من حكم الفيديو المساعد بول تيرني ولا مساعده قسطنطين هاتزيداكيس أي لاستدعاء برامال لمراجعة القرار على شاشة الملعب، ليغادر النجم الأرجنتيني الملعب، في أول مباراة له على أرضه بعد أن انضم إلى صفوف “الريدز” قادمًا من برايتون مقابل 35 مليون جنيه استرليني في الصيف الحالي.

وكان ليفربول، قد تغلب على ضيفه بورنموث، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما يوم السبت الماضي، ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول ليفربول الإنجليزي ماك أليستر بورنموث نيوكاسل البريميرليج

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