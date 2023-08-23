الأربعاء 23 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قمة ليفربول ونيوكاسل.. ماذا ينتظرنا في الجولة الثالثة من الدوريات؟

ليفربول
ليفربول

تنطلق  الجولة الثالثة من الدوريات الأوروبية والعربية من الموسم الحالي 2023-2024، بداية من غدً الخميس.

وينطلق الدوري السعودي، الإنجليزي، الفرنسي والإسباني في جولته الثالثة بينما تنطلق الجولة الثانية من الدوري الإيطالي والألماني.

الدوري الإنجليزي

وتتصدر قمة ليفربول ونيوكاسل يونايتد الأحد المقبل، المباريات ضمن إطار الجولة الثالثة حيث فاز الأول الجولة الماضية على بورنموث بثلاثية بينما تعثر نيوكاسل أمام السيتي بهدف نظيف.

وفي نفس الجولة يلعب تشيلسي مع لوتون تاون الصاعد حديثًا، بورنموث مع توتنهام، برينتفورد أمام كريستال بالاس.

أرسنال يستضيف توتنهام، مانشستر يونايتد ونوتنجهام فوريست، إيفرتون وولفرهامبتون، برايتون ووست هام.

وتختتم مباريات الأحد بمواجهات مانشستر سيتي حامل اللقب مع شيفيلد يونايتد، بيرنلي يستضيف أستون فيلا ثم قمة نيوكاسل الذي يستضيف الريدز.

الدوري الإسباني

تفتتح الجولة الثالثة الجمعة بمواجهة قوية بين ريال مدريد الذي يتصدر ترتيب جدول الليجا مع سيلتا فيجو.

ويلعب برشلونة حامل اللقب مع فياريال في قمة الجولة الثالثة من الليجا الأحد.

الدوري السعودي

تفتتح الجولة غدًا بمواجهة يترقبها الجمهور المصري حيث يواجه الخليج الذي يلعب له محمد شريف محترفنا المصري نظيره الاتفاق متصدر جدول الترتيب بقيادة ستيفن جيرارد.

وقد يكون الظهور الأول لشريف في الدوري السعودي أمام الاتفاق، بعد أن استبعد من اللقاء الماضي أمام أهلي جدة لعدم الجاهزية.

وينتظر جماهير الدوري السعودي، قمة مرتقبة الأربعاء المقبل بين الهلال والاتفاق في الجولة الرابعة ثم الخميس قمة جديدة بين النصر والشباب.

ليفربول نيوكاسل يونايتد الدوريات الدوري السعودي الانجليزي

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

الأغلى في تاريخ الدوري السعودي.. اتحاد جدة يتقدم بعرض خيالي لضم صلاح

أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأربعاء 23-8-2023

مستشار رئيس الجمهورية: متحور "EG-5.2" سريع الانتشار ولا يحتاج لإجراءات وقائية إضافية

أسعار الزيت بكل أنواعه اليوم الأربعاء فى السوق المصرية

"معلومات الوزراء": الدولة بصدد الإعلان قريبًا عن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

الموهبة رأس المال المؤجل

مؤمن المحمدي

التأويل وتلبيس العمة

د. منى حلمى

نار .. ونور

عبدالوهاب داود

ماذا يفعل المصريون فى القرن الجديد؟

أحمد بهاء الدين شعبان

مؤتمر «بريكس».. خطوة ثابتة باتجاه نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب

ماجد حبته

قروض بالراند والريال

جلال حمام

متى يحل السلام فى مناطق الصراع بالشرق الأوسط؟

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

صور

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

البطولة العربية لسباق السيارات بالعلمين

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 31 فلسطينيًا فى بلدة برقة قرب نابلس

تفاصيل عملية العيلي التي استهدفت 4 إسرائيليين في غزة

معركة وشيكة.. كيف تتحرك إسرائيل ضد «عمليات حماس» في الضفة الغربية؟ (تحليل)