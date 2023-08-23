قمة ليفربول ونيوكاسل.. ماذا ينتظرنا في الجولة الثالثة من الدوريات؟

تنطلق الجولة الثالثة من الدوريات الأوروبية والعربية من الموسم الحالي 2023-2024، بداية من غدً الخميس.

وينطلق الدوري السعودي، الإنجليزي، الفرنسي والإسباني في جولته الثالثة بينما تنطلق الجولة الثانية من الدوري الإيطالي والألماني.

الدوري الإنجليزي

وتتصدر قمة ليفربول ونيوكاسل يونايتد الأحد المقبل، المباريات ضمن إطار الجولة الثالثة حيث فاز الأول الجولة الماضية على بورنموث بثلاثية بينما تعثر نيوكاسل أمام السيتي بهدف نظيف.

وفي نفس الجولة يلعب تشيلسي مع لوتون تاون الصاعد حديثًا، بورنموث مع توتنهام، برينتفورد أمام كريستال بالاس.

أرسنال يستضيف توتنهام، مانشستر يونايتد ونوتنجهام فوريست، إيفرتون وولفرهامبتون، برايتون ووست هام.

وتختتم مباريات الأحد بمواجهات مانشستر سيتي حامل اللقب مع شيفيلد يونايتد، بيرنلي يستضيف أستون فيلا ثم قمة نيوكاسل الذي يستضيف الريدز.

كيف كان أداء فريقك خلال الجولة الثانية؟ 🧐 pic.twitter.com/tvypZE6mBQ — Premier League Arabic (@PLinArabic) August 22, 2023

الدوري الإسباني

تفتتح الجولة الثالثة الجمعة بمواجهة قوية بين ريال مدريد الذي يتصدر ترتيب جدول الليجا مع سيلتا فيجو.

ويلعب برشلونة حامل اللقب مع فياريال في قمة الجولة الثالثة من الليجا الأحد.

الدوري السعودي

تفتتح الجولة غدًا بمواجهة يترقبها الجمهور المصري حيث يواجه الخليج الذي يلعب له محمد شريف محترفنا المصري نظيره الاتفاق متصدر جدول الترتيب بقيادة ستيفن جيرارد.

وقد يكون الظهور الأول لشريف في الدوري السعودي أمام الاتفاق، بعد أن استبعد من اللقاء الماضي أمام أهلي جدة لعدم الجاهزية.

وينتظر جماهير الدوري السعودي، قمة مرتقبة الأربعاء المقبل بين الهلال والاتفاق في الجولة الرابعة ثم الخميس قمة جديدة بين النصر والشباب.