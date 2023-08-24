الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أورنستين: ليفربول يحسم موقفه من انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

محمد صلاح
محمد صلاح

كشف ديفيد أورنستين، صحفي شبكة ذا أثلتيك والمختص بتغطية أخبار انتقالات الدوري الانجليزي، موقف إدارة ليفربول من التخلي عن محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونجم الريدز.

وأفادت تقارير صحفية نشرت في وقت سابق اليوم أن محمد صلاح وافق مبدأيًا على الانضمام لصفوف اتحاد جدة، طالع من هنا.

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كتب أورنستين في تدوينة عبر حسابه على منصة التدوينات القصيرة والتواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا:"محمد صلاح ليس للبيع، هذا هو موقف ليفربول".

وسبق أن كشفت صحيفة لاجازيتا ديلوسبورت الإيطالية عن العرض المالي المقدم من اتحاد جدة من أجل التعاقد مع محمد صلاح مشيرة إلى أنه بموجب العرض سيحصل ليفربول على 100 مليون يورو مقابل التخلي عن صلاح، إضافة إلى حصول صلاح على راتب قدره 200 مليون يورو على مدار 3 سنوات هي مدة التعاقد.

وانتقل صلاح لصفوف ليفربول قادمًا نادي روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، ومنذ ذلك الحين حطم العديد من الأرقام القياسية مع فريقه واقتحم قائمة الهدافين التاريخيين للنادي وبات أحد أكثر اللاعبين مساهمة في الأهداف عبر تاريخه.

ومنذ انضمامه لصفوف الريدز، لعب محمد صلاح 307 مباريات بقميص الفريق، وسجل 187 هدفًا وصنع 80 لزملائه في الفريق.

وسبق أن نفى ديان لوفرين، مدافع فريق ليون الفرنسي وزميل صلاح السابق في ليفربول إمكانية رحيل صلاح عن صفوف الريدز، بعدما رد على خبر نشره أحد الحسابات المختصة بنقل أخبار الانتقالات والذي ذكر أنه اقترب من الانضمام لصفوف نادي اتحاد جدة، وهو مارد عليه لوفرين قائلًا: "توقفوا عن الكذب".

وساهم محمد صلاح في تتويج فريق ليفربول بلقب الدوري الانجليزي بعد غياب وصل إلى 30 سنة، بالإضافة إلى لقبي دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية.

ديفيد أورنستين ليفربول محمد صلاح اتحاد جدة الدورى الانجليزى دوري روشن السعودي

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