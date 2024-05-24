عائشة بنت أحمد ليست الأولى.. فنانون تربعوا على قائمة "السناجل"

تصدرت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد الترند بتصريحاتها، خلال ظهورها في برنامج "معكم منى الشاذلي"، المذاع على قناة أون.

وأكدت "عائشة" أن الخوف هو سبب عدم زواجها حتى الآن.

وأعادت بتصريحاتها إلى الأذهان أسماء النجوم والفنانين الذين تربعوا على قائمة "السناجل" حتى الآن بسبب خوفهم من تجربة الزواج، أبرزهم:

محمد محيي

يُعتبر الفنان محمد محيي من أشهر عُزاب الوسط الفني، لكونه تخطى حاجز الـ50، وهو ما أكده خلال أحد لقاءاته التليفزيونية، قائلًا: "مش برفض فكرة الزواج لكن كل ما الإنسان يكبر كل ما يزداد خوفه من الفشل في هذا التوقيت؛ لأن الحياة أصبحت صعبة والواحد يحتاج حد فعلا يكون متفهما طبيعة عملك وطباعك الشخصية".

وتابع محمد محيي: "معنديش أي عقدة من الستات وأحب أتجوز وإن شاء الله يكون عن قريب.. مهم إني أتجوز بس ممكن ساعات أخاف، ولم أتزوج بالسر إطلاقا، بس كان عندي قصص حب، ووصلت لأبعد مدى للخطوبة في عام 2005 واقتراب الزواج، ولكن محصلش نصيب ومكملناش وبعد كده كله بقي في خوف وتأجيل".

أحمد عيد

يعتبر الفنان أحمد عيد أيضًا من أشهر الفنانين العُزاب، فقد تأثر بتجارب المحيطين به، والتي كان أغلبها قصص زواج فاشلة تنتهي بالانفصال، وقال في لقاء تليفزيوني سابق إن الزواج ليس بالأمر السهل ومسئولية صعبة والأمر في النهاية يخضع للقدر.

كريم قاسم

الفنان كريم قاسم، قال في أحد لقاءاته الإعلامية إنه يفكر في الزواج، لكنه متخوف منه بسبب ما يراه من أصدقائه المتزوجين، موضحًا: "أنا ناوي أتجوز لكن مرعوب من المسئوليات وبشوف أصحابي بيشدوا في شعرهم من المصاريف".

وتابع كريم: "عاوز أخد الخطوة وأنجح فيها وأكون مستعدا وناضحا النضوج اللي يخليني الزوج المثالي والأب المثالي لأولادي، لازم أحوش كويس الحياة لواحد لوحدة غالية جدا في كل مكان في العالم، وفكرة إن حد يجيب شخص جديد للعالم ويصرف عليه دا مشروع، الناس بتقول هات العيل وبيجي برزقة دا مش صح، لازم تجيب الأولاد على قد إمكانياتك".

عائشة بن أحمد

وكانت الفنانة عائشة بن أحمد، قد قالت، خلال لقائها ببرنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي بقناة "أون":"أنا ممكن أظهر حساسة وضعيفة بس لما أبقى عايزة حاجة لا أستسلم وأكمل في الطريق مهما حصل، بس في الحب وفي الحياة العاطفية بهرب".

وتابعت: "ممكن أحارب من أجل أي شيء إلا الحب بكون جبانة جدًّا وبخاف لأني مش عايزة أتعب، أول لما أحس إني ممكن أتوجع في يوم من الأيام بمشي".

وأضافت الفنانة عائشة بن أحمد: "أنا اتعورت عاطفيًّا وبخاف على نفسي ومشاعري أوي وبخاف إني أتعب وبهرب بس لما بكون عايزة حاجة بعيدًا عن الحياة العاطفية بكمل".

وعن سر هروبها من الزواج، علقت عائشة بن أحمد: "أنا بخاف أتوجع وتحصل لي حاجة فيها خيبة أمل أو الشخص يؤذيني؛ وعلشان كده مش عايزة أخوض أي تجربة عاطفية".

ولفتت: "حكمت على علاقات عاطفية بالفشل وهي كانت ممكن تبقى كويسة خوفا من تعرضي لأي صدمة وفعلًا أنا ست جبانة وبخاف على نفسي زيادة عن اللزوم وما قابلتش حد لحد دلوقتِ يكسر الجبن اللي مسيطر على".