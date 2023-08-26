موعد ومكان إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، رسميًا عن موعد ومكان إقامة مباراة كأس السوبر الإفريقي، والتي ستجمع الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.

وقال «كاف» في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، إن مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في كأس السوبر الإفريقي، ستقام يوم الخامس عشر من سبتمبر المقبل، على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف بالسعودية.

ومن جانبه، قال فيرون موسينجو أومبا، الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم: “نحن متحمسون لنقل كأس السوبر الإفريقي إلى منطقة جديدة في المملكة العربية السعودية، تلك الدولة التي خطت خطوات كبيرة في كرة القدم العالمية".

وأضاف:“تُصنف كرة القدم الإفريقية من بين الأفضل في العالم في الوقت الحالي، ومن المناسب أنه في عصر يتجه فيه العديد من النجوم الدوليين إلى المملكة العربية السعودية، تعد كرة القدم الأفريقية أيضًا جزءًا من هذه الحركة”.

وتابع: نيابة عن رئيس «كاف»، باتريس موتسيبي، أود أن أشكر أسرة كرة القدم السعودية على تعاونهم ونتطلع إلى مباراة كأس سوبر مثيرة.

ومن جهته، قال إبراهيم القاسم، الأمين العام للاتحاد السعودي لكرة القدم: تعاوننا مع «كاف» لاستضافة هذا الحدث يجسد التزامنا بالشراكة مع «كاف» في استضافة الأحداث وتنظيم المباريات بما يتماشى مع شراكتنا الحالية. يمثل هذا الحدث علامة فارقة أخرى في تعاوننا المستمر. نيابة عن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، نشكر CAF على هذه الفرصة ونتطلع إلى مباراة رائعة لجميع المشاركين.

في وقت سابق من هذا العام، وقع «كاف» والاتحاد السعودي لكرة القدم مذكرة تفاهم مدتها خمس سنوات، تهدف إلى استضافة المسابقات وتعزيز فرص النمو لكل من كرة القدم الأفريقية والسعودية.

وتشمل مذكرة التفاهم مبادرات تركز على التطوير الفني وتطوير كرة القدم على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية، وكرة القدم الشعبية، وكرة القدم النسائية، وتحديد المواهب، والمسابقات، والمباريات الودية، والآفاق التجارية.

وأوضح «كاف» في بيانه، أنه سيتم الإعلان عن الأمور الخاصة بالتذاكر وموعد انطلاق المباراة في الوقت المناسب من قبل كل من الاتحادين الإفريقي والسعودي.

النسخ السابقة للبطولة

وتعد هذه هي المرة الخامسة، التي تقام فيها مباراة كأس السوبر الإفريقي، خارج قارة إفريقيا، بعد أن استضافت قطر، أربعة نسخ سابقة للبطولة، أعوام 2019، و2020، ومايو 2021، وديسمبر 2021.

وأقيمت النسخة السابقة لكأس السوبر الإفريقي، على الأراضي المغربية، في المباراة التي جمعت الوداد البيضاوي المغربي ومواطنه نهضة بركان، والتي احتضنها ستاد (مولاي الأمير عبدالله) بالرباط.

وتوج نهضة بركان بلقب البطولة، بعد الفوز على الوداد، بهدفين دون مقابل.

يذكر أن الأهلي، قد توج بلقب دوري أبطال إفريقيا في الموسم الماضي، على حساب الوداد البيضاوي المغربي، بينما توج اتحاد العاصمة بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، على حساب يانج أفريكانز التنزاني.