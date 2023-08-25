تستمر علميات البحث من قبل عشاق ومحبي الشياطين الحمر في مصر والعالم أجمع عن مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2023، والتي من المقرر انطلاقها خلال الفترة من 12 وحتى 22 من شهر ديسمبر المقبل، في المملكة العربية السعودية.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، ستقام في مدينة جدة، في 7 سبتمبر المقبل، موضحًا أنه خلال حفل القرعة سيتم إطلاق الشعار الرسمي للبطولة.

وعبر حسابه الرسمي على موقعه الإلكتروني، حدد "فيفا"، أطراف المباراة الافتتاحية بالبطولة، والتي ستجمع فريقي اتحاد جدة، (ممثل البلد المستضيف) ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل دوري أبطال أوقيانوسيا)، يوم 12 ديسمبر 2023.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023:

مباراة الافتتاح 12 ديسمبر (اتحاد جدة ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي)

الدور الثاني 15 ديسمبر (الأهلي ضد الفائز من مباراة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي)

الدور نصف النهائي 18 ديسمبر

تحديد المركز الثالث 21 ديسمبر

الدور النهائي 21 ديسمبر

مواعيد مباريات الأهلي فى كأس العالم للأندية 2023

تبدأ مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية من الدور الثاني (الفائز من المباراة الافتتاحية يلعب مع الأهلي المصري أو أوراوا ريد الياباني بطل آسيا، أو ليون المكسيكي بطل أمريكا الشمالية) يوم 15 ديسمبر 2023

الفائزان يتأهلان إلى نصف النهائي، مع بطل أمريكا الجنوبية (لم يحدد)، مانشستر سيتي – تُلعب مباراتا هذا الدور يومي 18 و19 ديسمبر 2023

وتلعب مباراة النهائي - ومباراة تحديد المركز الثالث يوم 22 ديسمبر 2023

أسماء الأندية المتأهلة لكأس العالم للأندية 2023 حتى الآن

• اتحاد جدة السعودي - ممثل البلد المستضيف

• مانشستر سيتي الإنجليزي - بطل أوروبا

• الأهلي المصري - بطل إفريقيا

• كلوب ليون - بطل كونكاكاف

• أوكلاند سيتي النيوزيلندي - بطل أوقيانوسيا

• أوراوا ريدز الياباني - بطل آسيا

القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية 2023

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباريات كأس العالم للأندية لكرة القدم، المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، وقنوات SSC.

الجدير بالذكر أن نادي ريال مدريد الإسباني، كان قد توج بلقب بطل كأس العالم للأندية بالنسخة الأخيرة، والتي أقيمت بالمغرب في شهر فبراير الماضي، بعد فوزه في المباراة النهائية على الهلال السعودي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.