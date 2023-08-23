الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2024 وتوقيت انطلاق البطولة

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

يبحث متابعي كرة القدم في الوقت الحالي على موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023، التي تقام في المملكة العربية السعودية نهاية العام الجاري.

الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” كان كشف منذ أيام، عن موعد قرعة البطولة التي ستقام في شهر ديسمبر المقبل.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2024

تقام قرعة كأس العالم للأندية يوم 7 سبتمبر الشهر المقبل  في أحد الفنادق الكبرى بمدينة جدة السعودية.

ومن المقرّر تنظيم بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة ما بين يومي 12 و22 ديسمبر 2023، في مدينة جدة. 

ويشارك نادي اتحاد جدة، بطل دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، في كأس العالم للأندية، بصفته بطل دوري الدولة المنظمة. 

كما شارك في المونديال كل من، النادي الأهلي بطل إفريقيا، مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، ليون المكسيكي بطل اتحاد "كونكاكاف" وأمريكا الشمالية، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا، أوراوا ريد دايموندز الياباني بطل آسيا، إضافة إلى بطل أمريكا الجنوبية "كأس الليبرتادوريس" الذي لم يتحدد بعد.

وتعد المرة الأولى التى تستضيف فيها السعودية البطولة، والتى سبق تنظيمها فى اليابان والإمارات وقطر والمغرب.

وتعد المرة التاسعة التى يصعد فيها الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية، حيث حقق الاهلى أفضل إنجاز فى العرس العالمى بالحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية 3 مرات من قبل، كان آخرها البطولة قبل الماضية، فيما حقق الأهلى المركز الرابع بالبطولة الأخيرة التى احتضنها المغرب.

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نظام كأس العالم للأندية الجديد

وأعلن “فيفا” رسميًا أن نظام كأس العالم للأندية سيتغير بدايةً من 2025 وسيكون لقارة إفريقيا 4 مقاعد يتم اختيارها بالفرق المتوجة لبطولة دوري أبطال إفريقيا من 2021 وحتى 2024.

وضمن الأهلي مشاركته في البطولة بعد فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2021 عقب الفوز على كايزر تشيفز بثلاثية نظيفة.

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

كما سيشارك الوداد الذي فاز بالنسخة الماضية بعد الانتصار على الأهلي في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

أما الأندية التي ضمنت المشاركة في تلك النسخة فهي:

  • الهلال (السعودية) - دوري أبطال آسيا 2021
  • الأهلي (مصر) - دوري أبطال إفريقيا 2020/21
  • الوداد البيضاوي (المغرب) - دوري أبطال إفريقيا 2021/22
  • مونتيري - دوري أبطال الكونكاكاف 2021
  • سياتل ساوندرز - بطل كونكاكاف 2022
  • بالميراس - أبطال كوبا ليبرتادوريس 2021
  • فلامنجو - أبطال  كوبا ليبرتادوريس 2022
  • تشيلسي - بطل دوري أبطال أوروبا 2021
  • ريال مدريد - أبطال دوري أبطال أوروبا 2021/22
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