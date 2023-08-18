الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2023 وعدد الفرق المشاركة

كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية

أصبح البحث عن موعد قرعة مونديال الأندية 2023 وعدد الفرق المشاركة فيها، هو المسيطر بكثافة على محركات جوجل مؤخرا.

ويأتي ذلك، نظرًا لتواجد الأهلي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا في النسخة الأخيرة، بمونديال العالم للأندية، والمقرر إقامته في العاصمة السعودية الرياض، خلال شهر ديسمبر المقبل.

وتعد نسختي مونديال الأندية 2023 و2024، هي الأخيرة بالنظام الحالي للبطولة، بعدما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تعديل نظام البطولة اعتبارا من نسخة 2025.

حيث ستقام البطولة الجديدة من كأس العالم للأندية، في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تضم 32 فريقًا، كل أربع سنوات بدءًا من يونيو 2025.

وسيتم توزيع المقاعد الـ32 في مونديال الأندية على القارات أجمع، بحيث تحصل أوروبا على 12 مقعدًا وهو العدد الأكبر، ويليها أمريكا الجنوبية التي سيشارك منها 6 فرق، وقارة إفريقيا 4 فرق، ومثلها لأمريكا الشمالية، و4 لأسيا أيضًا، وواحد لأوقيانوسيا وواحد للبلد المستضيف للبطولة.

 

موعد قرعة مونديال 2023

ومن المقرر أن تقام قرعة مونديال 2023 يوم 7 سبتمبر المقبل، بفندق بارك حياة بمدينة جدة السعودية في تمام التاسعة مساءً، حيث تُقام في الفترة من 12-22 ديسمبر في مدينة جدة “بالسعودية”.

وتعد المرة الأولى التى تستضيف فيها السعودية البطولة، والتي سبق تنظيمها في اليابان والإمارات وقطر والمغرب.

وتعد المرة التاسعة التي يصعد فيها الأهلي للمشاركة في مونديال الأندية، حيث حقق الأهلي أفضل إنجاز في العرس العالمي بالحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية 3 مرات من قبل، كان آخرها البطولة قبل الماضية، فيما حقق الأهلي المركز الرابع بالبطولة الأخيرة التي احتضنها المغرب.

موعد قرعة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلى والسيتى

عدد الفرق المشارك في مونديال 2023

وتشهد النسخة المقبلة لكأس العالم للأندية مشاركة 7 فرق، وهم الأهلي "بطل دوري أبطال إفريقيا"، واتحاد جدة "بطل الدوري السعودي ومستضيف البطولة"، ومانشستر سيتي الإنجليزي "بطل دوري أبطال أوروبا"، وأوراوا ريد دياموندز الياباني "بطل دوري أبطال آسيا"، وكلوب ليون المكسيكي "بطل دوري أبطال الكونكاكاف"، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي "بطل دوري أبطال أوقيانوسيا"، بالإضافة إلى بطل قارة أمريكا الجنوبية الذي سيحدد لاحقًا.

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