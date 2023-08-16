موعد قرعة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلى والسيتى

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، عن موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد فيفا، إقامة القرعة يوم 7 سبتمبر المقبل بفندق بارك حياة بمدينة جدة السعودية في تمام التاسعة مساءً، حيث تُقام في الفترة من 12-22 ديسمبر في مدينة جدة.

يذكر أن النسخة المقبلة لكأس العالم للأندية سيشارك فيها كل من الأهلي "بطل دوري أبطال إفريقيا"، واتحاد جدة "بطل الدوري السعودي ومستضيف البطولة"، ومانشستر سيتي الإنجليزي "بطل دوري أبطال أوروبا"، وأوراوا ريد دياموندز الياباني "بطل دوري أبطال آسيا"، وكلوب ليون المكسيكي "بطل دوري أبطال الكونكاكاف"، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي "بطل دوري أبطال أوقيانوسيا"، بالإضافة إلى بطل قارة أمريكا الجنوبية الذي سيحدد لاحقًا.

موعد إقامة كأس العالم للأندية 2023

تستضيف المملكة العربية السعودية مونديال كأس العالم للأندية 2023، خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر القادم، بمشاركة سبعة أندية.

وتعد المرة الأولى التى تستضيف فيها السعودية البطولة، والتى سبق تنظيمها فى اليابان والإمارات وقطر والمغرب.

وتعد المرة التاسعة التى يصعد فيها الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية، حيث حقق الاهلى أفضل إنجاز فى العرس العالمى بالحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية 3 مرات من قبل، كان آخرها البطولة قبل الماضية، فيما حقق الأهلى المركز الرابع بالبطولة الأخيرة التى احتضنها المغرب.