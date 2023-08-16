الأربعاء 16 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد قرعة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلى والسيتى

كاس العالم للاندية
كاس العالم للاندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الأربعاء، عن موعد قرعة بطولة كأس العالم للأندية.

وأكد فيفا، إقامة القرعة يوم 7 سبتمبر المقبل بفندق بارك حياة بمدينة جدة السعودية في تمام التاسعة مساءً، حيث تُقام في الفترة من 12-22 ديسمبر في مدينة جدة.

يذكر أن النسخة المقبلة لكأس العالم للأندية سيشارك فيها كل من الأهلي "بطل دوري أبطال إفريقيا"، واتحاد جدة "بطل الدوري السعودي ومستضيف البطولة"، ومانشستر سيتي الإنجليزي "بطل دوري أبطال أوروبا"، وأوراوا ريد دياموندز الياباني "بطل دوري أبطال آسيا"، وكلوب ليون المكسيكي "بطل دوري أبطال الكونكاكاف"، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي "بطل دوري أبطال أوقيانوسيا"، بالإضافة إلى بطل قارة أمريكا الجنوبية الذي سيحدد لاحقًا.

موعد إقامة كأس العالم للأندية 2023

تستضيف المملكة العربية السعودية مونديال كأس العالم للأندية 2023، خلال الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر القادم، بمشاركة سبعة أندية.

وتعد المرة الأولى التى تستضيف فيها السعودية البطولة، والتى سبق تنظيمها فى اليابان والإمارات وقطر والمغرب.

وتعد المرة التاسعة التى يصعد فيها الأهلى للمشاركة فى مونديال الأندية، حيث حقق الاهلى أفضل إنجاز فى العرس العالمى بالحصول على المركز الثالث والميدالية البرونزية 3 مرات من قبل، كان آخرها البطولة قبل الماضية، فيما حقق الأهلى المركز الرابع بالبطولة الأخيرة التى احتضنها المغرب.

فيفا كأس العالم للأندية جدة الاهلى مانشستر سيتى

الأكثر قراءة

حبس المتهم بقتل جاره لسرقة شقته فى الطالبية 4 أيام

"تعليم الوادى الجديد": بدء اختبارات القبول بمدرسة عين شمس للمتفوقين

إصابة 4 أشخاص فى حادث على الطريق الزراعى بالبحيرة

حبس المتهم بإنهاء حياة عامل فى بولاق الدكرور 4 أيام

إصابة 4 مواطنين فى تصادم سيارة مع توك توك بالإسماعيلية

القبض على المتهمين بسرقة شقة فى الوايلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامجنا فى الميزان

إسراء شوقي

ليبيا.. مشهد لم يتحرك «قيد أنملة»

إبراهيم داود

صيف زكريا محمد وفواكهه

ماجد حبته

الهند تدفع بالروبية

وائل لطفي

الخوف من قوة مصر

القس. رفعت فكرى

طفل فقير.. ولكنه غنى!!

جلال حمام

بفعل فاعل.. الأوروبيون يزدادون فقرًا

الحسين عبدالرازق

عمار يا سور الأزبكية!

صور

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

سيرك الشارع في العلمين

"صُنع فى مصر".. تسليم قطار مترو جديد للقومية للأنفاق

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس

إصابة فلسطينى برصاص الجيش الإسرائيلى واختناق العشرات بالغاز فى نابلس