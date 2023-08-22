الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

روي يعلن عن قائمة منتخب مصر النهائية "للسلة" المشاركة في كأس العالم

الكندي روي رانا
الكندي روي رانا

أعلن الكندي روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة "رجال"، قائمة الفريق النهائية المشاركة في كأس العالم 2023.

ويشارك منتخب مصر لكرة السلة، في بطولة مونديال العالم، التي تقام خلال الفترة من 25 أغسطس الجاري وحتى 10 سبتمبر المقبل، في الفلبين واليابان وإندونيسيا. 

وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

عمرو الجندي (الأهلي) - عمرو زهران (الأهلي) - كريم حاتم (الأهلي) - آدم موسى (بلاك هيلز يلو جاكيت) - إيهاب أمين (الأهلي) - أنس أسامة (الاتحاد السكندري) - خالد عبد الناصر (الزمالك) - يوسف شوشة (الاتحاد السكندري) - باتريك يوسف (فريق ريد فوكسيس لجامعة ماريست الأمريكية) - عمر هشام (الزمالك) - عاصم مرعي (شانجوون إل جي الكوري) - عمر طارق (الأهلي).

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع منتخبات المكسيك، مونتينيجرو، وليتوانيا. ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة يوم 25 أغسطس بمواجهة ليتوانيا، ثم يلتقي مونتينيجرو يوم 27 أغسطس، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمواجهة المكسيك يوم 29 أغسطس.

راعي بيراميدز الجديد
راعي بيراميدز الجديد
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