الجمعة 25 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يتلقى إخطارًا من "كاف" بوصول مكافأة دورى أبطال إفريقيا

دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا

تلقت إدارة نادي الأهلي، إخطارًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يفيد بتحويل ما يزيد عن 3 ملايين، قيمة مكافأة الفريق، بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الماضي.

وعلم «الدستور»، أن إدارة الأهلي، حصلت من «كاف» على مبلغ 3 ملايين و250 ألف دولار كمكافأة بطل دوري أبطال إفريقيا، بعد خصم قيمة الغرامات الموقعة على النادي خلال مشوار الفريق بالبطولة.

كان الأهلي، قد توج بلقب دوري الأبطال، في الموسم الماضي، عقب تغلبه على الوداد البيضاوي المغربي، بالفوز ذهابًا في القاهرة، بهدفين مقابل هدف، ثم التعادل إيابًا في الدار البيضاء، بهدف لمثله.

الأهلي يعود لاستئناف تدريباته

عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يوم أمس الخميس للتدريبات الجماعية، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون، وذلك استعدادًا لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد.

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، اللاعبين في برنامج بدني متنوع الفقرات، في إطار البرنامج التأهيلي المحدد للاعبين مع بداية مرحلة الإعداد للموسم الجديد. 

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في فقرات تدريبية منفردة على هامش المران الجماعي.

وشهد المران مشاركة الثنائي صلاح محسن وكريم نيدفيد اللذين انتهت إعارتهما، بالإضافة إلى كل من إمام عاشور والمغربي رضا سليم المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق.

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الاهلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دورى ابطال افريقيا الوداد الوداد البيضاوي المغربي

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