تفاصيل مثيرة فى عقد كولر الجديد مع الأهلى بعد جلسته مع الخطيب

أسدل الستارعلى تجديد السويسري مارسيل كولر تعاقده مع نادي الأهلي لموسمين مقبلين، بالإضافة إلى الموسم الممتد من تعاقده السابق مع الأهلي بعد المفاوضات التي قادها محمود الخطيب رئيس النادي بالتنسيق مع خالد مرتجي أمين الصندوق في فترة الراحة التي حصل عليها الفريق وقضاها المدير الفني في مسقط رأسه.

وكشف مصدر مسئول عن أن مفاوضات الأهلي مع كولر انتهت، رسمياً، وتم الاتفاق على أن يحصل كولر وجهازه المعاون على 180 ألف يورو، ولكن سيتم توقيع عقد مع كل فرد على حدة وليس كما كان متبعا في السابق.

وأضاف المصدر أن مارسيل كولر سوف يحصل ضمن العقد الجديد على 25% من إجمالي مستحقاته كحافز إذا حقق مع الأهلي 3 بطولات، بينها بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى مكافأة قيمتها شهر عن كل بطولة.

وأشار المصدر إلى أنه يحق للمدير الفني للأهلي طلب التعديل في الجهاز المعاون، سواء الفني أو الإداري أو الطبي، على أن تتم الموافقة من قبل المشرف على الكرة أو لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.

الخطيب يحضر مران الأهلي بعد عودة الفريق للتدريبات

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي عاد للتدريبات الجماعية، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون عقب انتهاء الموسم الماضي.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة على حضور المران الأول لفريق الكرة بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون في نهاية الموسم الماضي، والتقى الكابتن محمود الخطيب مدير الكرة خالد بيبو والمدير الفني للفريق مارسيل كولر على هامش المران الذي يقام في إطار مرحلة الإعداد للموسم الجديد وقبل انطلاق معسكر الفريق في النمسا، الذي يقام في الفترة من ٢٨ أغسطس حتى ٦ سبتمبر.

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، اللاعبين في برنامج بدني متنوع الفقرات، في إطار البرنامج التأهيلي المحدد للاعبين مع بداية مرحلة الإعداد للموسم الجديد.

وقاد ميشيل يانكون، مدرب الحراس، الرباعي محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في فقرات تدريبية منفردة على هامش المران الجماعي.

وشهد المران مشاركة الثنائي صلاح محسن وكريم نيدفيد اللذين انتهت إعارتهما، بالإضافة إلى رضا سليم المنضم حديثًا إلى صفوف الفريق.