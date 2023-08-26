مواعيد مباريات اليوم السبت 26-8-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الجديد 2023-2024.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة أرسنال ضد فولهام، ومباراة توتنهام هوتسبير ضد بورنموث، ومباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام فورست ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مباريات الدوري الإسباني وباقي الدوريات الأوروبية.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

- بورنموث × توتنهام هوتسبير: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- أرسنال × فولهام: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

- برينتفورد × كريستال بالاس: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports Max 2 HD Turkey

- وولفرهامبتون × إيفرتون: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 3 HD Premium

- مانشستر يونايتد × نوتينجهام فورست: في تمام الساعة الخامسة مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 HD Premium

- برايتون × وست هام يونايتد: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 1 HD Premium

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

- ألميريا × قادش: في الساعة السادسة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

- غرناطة × ريال مايوركا: في الساعة الثامنة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 4

- إشبيلية × جيرونا: في الساعة العاشرة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

- إمبولي × هيلاس فيرونا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة Sky Sport Calcio 1

- فروسينوني × مونزا: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة Sport TV3 Portugal

- هيلاس فيرونا × روما: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة beIN Sports 2 FR

- ميلان × تورينو: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة Sky Sport Calcio 1

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني

- فرايبورج × فيردر بريمن: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- فولفسبورج × كولن: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- بروسيا دورتموند × بوخوم: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا

- بروسيا مونشنجلادباخ × باير ليفركوزن: في الساعة السابعة والنصف مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

- مارسيليا × ستاد بريست: في تمام الساعة السادسة مساءً

- باريس سان جيرمان × لانس: في تمام الساعة العاشرة مساءً

• مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

- السلام بور - جنوب السودان × الهلال- السودان: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- النجم الساحلي- تونس × النادي الرياضي القسنطيني – الجزائر: في تمام الساعة السادسة مساءً

- فيبرس – أوغندا × جوانينج جالاكسي – بوتسوانا: في تمام الساعة الثامنة مساءً

- الجيش الملكي- المغرب × أسكو كارا – توجو: في تمام الساعة العاشرة مساءً