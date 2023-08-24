الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة إنتر ميامي ضد هيوستن دينامو في نهائي كأس الولايات المتحدة

موعد مباراة إنتر
موعد مباراة إنتر ميامي في نهائي كأس الولايات المتحدة

موعد مباراة إنتر ميامي في نهائي كأس الولايات المتحدة الأمريكية، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، خاصة بعد سلسلة من التألق والتوهج للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويستعد فريق إنتر ميامي لمواجهة نظيره هيوستن دينامو، في نهائي بطولة كأس الولايات المتحدة الأمريكية 2023.

موعد مباراة إنتر ميامي في نهائي كأس الولايات المتحدة الأمريكية 2023

من المقرر أن يكون موعد مباراة إنتر ميامي القادمة في نهائي كأس الولايات المتحدة الأمريكية، فجر يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر المقبل، والتي ستكون أمام هيوستن دينامو.

وكان فريق إنتر ميامي قد تأهل إلى نهائي كأس الولايات المتحدة، على حساب سينسيناتي، في المباراة التي أقيمت على ملعب "شل إنيرجي" بتكساس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من المسابقة.

وتغلّب إنتر ميامي على نظيره سينسيناتي بنتيجة 5- 4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3- 3.

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ورغم فشل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في التسجيل لأول مرة منذ انضمامه لفريق إنتر ميامي، لكنه قدم تمريرتين حاسمتين، كما سدد ركلة جزاء ناجحة بقدمه اليسرى في الزاوية اليمنى السفلية لمرمى أليك كان، حارس سينسيناتي.

ويأمل ليونيل ميسي في مواصلة حفر اسمه في التاريخ، وحصد اللقب الثاني مع إنتر ميامي، اللقب الثاني، عقب التتويج بلقب كأس الدوريات خلال الأيام الماضية.

موعد مباراة إنتر ميامي القادمة في الدوري الأمريكي لموسم 2023

بينما يستعد فريق إنتر ميامي لخوض مواجهة قادمة أمام ريد بولز، فجر يوم الأحد المقبل الموافق 27 أغسطس، وذلك في الساعة الثانية والنصف صباحًا بعد منتصف الليل بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويتواجد فريق إنتر ميامي حاليًا في المركز الخامس عشر والأخير في جدول ترتيب الدوري الأمريكي، برصيد 18 نقطة، بعد خوضه 22 مباراة حتى الآن.

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