الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

برشلونة يهنئ ميسي بعد تتويجه مع إنتر ميامي بلقب كأس الدوريات

ليونيل ميسي
ليونيل ميسي

هنأ نادي برشلونة الإسباني، لاعبه السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد تتويجه مع فريقه الحالي إنتر ميامي الأمريكي، بلقب كأس الدوريات، ليصبح أكثر لاعب في التاريخ تتويجًا بالألقاب.

وقال برشلونة في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: "تهانينا لليو ميسي لأنه أصبح لاعب كرة القدم الأكثر تتويجًا في كل العصور".

وأضاف النادي الكاتالوني: "44 كأسًا.. فخور بأن أكون جزءًا من هذه القصة المذهلة".

وكان إنتر ميامي، قد توج بلقب كأس الدوريات لعام 2023، للمرة الأولى في تاريخه، وذلك عقب تغلبه على مواطنه ناشفيل، بنتيجة 10-9 بركلات الجزاء الترجيحية، في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء أمس.

وسجل ميسي، هدف التقدم لإنتر ميامي، في الدقيقة 23، قبل أن يسجل ناشفيل، هدف التعادل في الدقيقة 57.

وحصد النجم الأرجنتيني، كافة الألقاب المحلية والقارية والدولية مع فريقه السابق برشلونة، حيث حصد معه 10 ألقاب للدوري الإسباني، و7 ألقاب لكأس ملك إسبانيا، و7 ألقاب لكأس السوبر الإسباني.

كما ساهم ميسي في تتويج «بارسا» بأربعة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب لكأس السوبر الأوروبي، وثلاثة ألقاب لكأس العالم للأندية.

ومع باريس سان جيرمان، حقق ميسي، لقبين لمسابقة الدوري الفرنسي، ولقب وحيد لكأس السوبر الفرنسي.

 

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