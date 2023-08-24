ليونيل ميسى يقود إنتر ميامى إلى نهائى كأس الولايات المتحدة

نجح النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، جناح إنتر ميامي الأمريكي، في قيادة فريقه نحو التأهل إلى نهائي كأس الولايات المتحدة.

إنتر ميامي يتأهل إلى نهائي كأس الولايات المتحدة الأمريكية

ويواصل ليونيل ميسي تألقه رفقة ناديه إنتر ميامي، حيث قادهم نحو الفوز على سينسيناتي بنتيجة 5- 4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3- 3.

وبناءً عليه، تأهل فريق إنتر ميامي إلى نهائي بطولة كأس الولايات المتحدة الأمريكية، استعدادًا لحصد اللقب الثاني، عقب التتويج بلقب كأس الدوريات خلال الأيام الماضية.

ويستعد فريق إنتر ميامي لمواجهة نظيره هيوستن دينامو، في نهائي بطولة كأس الولايات المتحدة، والمقرر إقامتها فجر يوم الأربعاء المقبل.

ليونيل ميسي يقود إنتر ميامي نهائي كأس الولايات المتحدة رغم عدم تسجيل أهداف

وفشل ليونيل ميسي في التسجيل لأول مرة منذ انضمامه لفريق إنتر ميامي، لكنه قدم تمريرتين حاسمتين.

وافتتح لوسيانو أكوستا التهديف لفريقه سينسيناتي في الدقيقة 13، بتسديدة من مسافة قصيرة، قبل أن يُضيف براندون فازجيس الهدف الثاني في الدقيقة 53 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

ونجح ليوناردو كامبانا في تقليص النتيجة وتسجيل أول أهداف إنتر ميامي في الدقيقة 68، بضربة رأس بعد كرة عرضية من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ومع انطلاق الشوط الثاني، حاول الفريقان تسجيل هدف آخر، ليتمكّن ليوناردو كامبانا من إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 90+7 من ضربة رأس أيضًا وبعد كرة طولية متقنة من ليونيل ميسي.

وانتقل الفريقان إلى الأشواط الإضافية، وبعد مرور ثلاث دقائق، سجل جوزيف مارتينيز الهدف الثالث لإنتر ميامي، قبل أن يُدرك بويا كوبو التعادل بهدفه لفريقه سينسيناتي في الدقيقة 114 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتتجه المباراة إلى الشوطين الإضافيين.

وبناءً عليه، لجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح، ليبدأ ليونيل ميسي في التسجيل، حيث سدد هدفه بنجاح.