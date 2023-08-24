الخميس 24 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شاهد.. جماهير اتحاد جدة تهتف لـ"صلاح" خلال مباراة الرياض

محمد صلاح
محمد صلاح

حرصت جماهير اتحاد جدة السعودي على الهتاف الشديد لجناح المنتخب الوطني الأول وليفربول الإنجليزي محمد صلاح قبل مباراة الفريق أمام الرياض المقامة الآن، على ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري روشن للمحترفين.

وتشير النتيجة حتى هذه اللحظة إلى تقدم النمور "اتحاد جدة" بثلاثية نظيفة سجلها كريم بنزيما وعبدالرزاق حمدلله "هدفين"، في الدقائق الـ17 و25 و45+10.

يأتي ذلك، بعد التقارير الصحفية الكثيرة، التي أشارت مؤخرا إلى إمكانية رحيل الفرعون المصري عن الريدز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري 2023، بعد أن أبدى محمد صلاح موافقة مبدأيًا على الانضمام لصفوف اتحاد جدة.

صحيفة تكشف عن العرض المالي المقدم من اتحاد جدة لضم صلاح 

كانت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، قد كشفت عن العرض المالي المقدم من نادي اتحاد جدة للحصول على خدمات الفرعون المصري محمد صلاح.

وقالت الصحيفة إن اتحاد جدة سيفعل أي شيء من أجل التعاقد مع محمد صلاح، مشيرة إلى أن العرض المقدم للريدز يقتضي بحصولهم على 100 مليون يورو مقابل التخلي عن الجناح الدولي.

وأفادت لاجازيتا بأن صلاح سيحصل على 200 مليون يورو لمدة 3 سنوات كراتب مع اتحاد جدة.

كما ذكرت أيضا، شبكة ريليفو الإسبانية، أن اتحاد جدة سيمنح صلاح أعلى راتب في الدوري السعودي، ليتخطى البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر.

صحفي بالدوري الإنجليزي يكشف عن موقف الريدز من رحيل صلاح 

كما كشف ديفيد أورنستين، صحفي شبكة ذا أثلتيك والمختص بتغطية أخبار انتقالات الدوري الانجليزي، عن موقف إدارة ليفربول من التخلي عن صلاح، وذلك عبر حسابه الشخصي على منصة التدوينات القصيرة والتواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، قائلا:" محمد صلاح ليس للبيع، هذا هو موقف ليفربول".

أورنستين: ليفربول يحسم موقفه من انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

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