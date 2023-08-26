وزير التنمية المحلية: "سند الخير" طافت 18 محافظة بتخفيضات 25%

أكد وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، أن مبادرة "سند الخير" تمكنت على مدار الأسبوع السبعين لها من تحقيق مبيعات بلغت أكثر من 3 ملايين جنيه، وطافت خلالها 18 محافظة بعدد 100 سيارة تحمل كل أنواع السلع الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25%.

وأشار إلى أنه تم انطلاق 30 سيارة بمناطق وأحياء محافظات: القاهرة، المنوفية، وبني سويف، بواقع 10 سيارات في كل محافظة من المحافظات المُشار إليها، وأيضًا طافت 8 سيارات لكل من محافظات: الجيزة، القليوبية، الدقهلية، والإسماعيلية، و٧ سيارات في كل من محافظتيِّ كفرالشيخ، والغربية، و5 سيارات في كل من محافظتيِّ أسيوط، والبحيرة، و4 سيارات في كل من محافظتيِّ قنا والمنيا، و3 سيارات في محافظة جنوب سيناء، وعدد 2 سيارة لمحافظة أسوان، وسيارة واحدة لمحافظة الأقصر.

زيادة المعروض من السلع

ووجّه وزير التنمية المحلية، المسئولين على المبادرة بأن تتم زيادة المعروض من السلع الأساسية وضخ كميات إضافية من اللحوم على مستوى المراكز والمدن في كل محافظة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وذلك من خلال سيارات المبادرة التي تجوب المحافظات، لسرعة توفيرها للمواطنين بـ أسعار مخفضة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، لافتًا إلى أن جميع أجهزة الدولة تعمل على مختلف الأصعدة لتوفير السلع الأساسية، وطرح مبادرات مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين في المحافظات لمواجهة ارتفاع الأسعار وجشع التجّار.

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وأشاد اللواء هشام آمنة، بالدعم الذي يقدمه المحافظون والجهات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز لإنجاح مبادرة سند الخير واستمرارها في الوصول إلى المواطنين، وتغطية أكبر قدر من القرى خاصة الأكثر احتياجًا، موضحًا أن الوزارة تستهدف سد احتياجات المواطنين، وتوفير اللازم لهم.