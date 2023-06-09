الجمعة 09 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تفاصيل وصايا وزير التنمية المحلية للمحافظين بشأن مبادرة "سند الخير"

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

وجه اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظين والجهات التنفيذية بالمحافظات بضرورة التعاون مع منسقي مبادرة سند الخير لدعم المحافظات، وتوفير السلع بأسعار مخفضة في الأسواق، وتحقيق المزيد من النجاح، وتحقيق أهدافها في توفير مستلزمات المواطنين، والتأكد من الالتزام بوجود عروض حقيقية، وخصومات للمنتجات التى تقدمها المبادرة والتي تشمل 37 نوعاً من السلع الغذائية الأساسية للمواطنين من بينها (لحوم، دواجن، أسماك، بقوليات، تمور، سوداني، أرز، مكرونة، وغيرها) بتخفيضات تصل إلى 25%، مع متابعة التزام السيارات بالأسعار المعلنة ومواجهة المخالفين.

وطالب وزير التنمية المحلية المسئولين على المبادرة بأن يتم تعويض أى نقص للسلع الأساسية على مستوى المراكز والمدن فى كل محافظة من خلال سيارات المبادرة التي تجوب المحافظات، وذلك لسرعة توفيرها وضخ كميات إضافية منها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، لافتا إلى أن جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل على كافة الأصعدة لتوفير السلع الأساسية، وطرح مبادرات مجتمعية، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين في المحافظات، حتى أصغر وحدة محلية.

وأشاد وزير التنمية المحلية بالجهود التي يبذلها القائمين على المبادرة لتكثيف تواجد عربات المبادرة في قرى "حياة كريمة" والمناطق الشعبية والقري الأكثر احتياجاً، ما ساهم في تحقيق الهدف المنشود من المبادرة، وهو تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعارمناسبة، مشيرًا إلى أن المبادرة تساهم أيضاً في مواجهة البطالة من خلال توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المبادرة يشترك بها 12 شركة شبابية متعاونة بالإضافة لـ3 مبادرات شبابية لتوفير السلع الغذائية بأسعار أقل من مثيلتها بالأسواق للوصول لأكبر شريحة من الأهالي، وتراوحت نسب التخفيضات على السلع من 20% لـ25%، مشيراً إلى أنه يتم الإعلان على مواقع التواصل المختلفة والصفحات الرسمية للمحافظات بمواعيد نزول السيارات التابعة لمبادرة “سند الخير” في التوقيتات المحددة للقافلة في كل محافظة.

وزير التنمية المحلية سلع الأساسية المحافظين اللواء هشام آمنة مبادرة سند الخير دعم المحافظات توفير السلع بأسعار مخفضة

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