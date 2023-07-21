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الجمعة 21 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير التنمية المحلية: توفير السلع الغذائية بتخفيضات 25% عن نظيراتها بالأسواق

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أكد هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، استمرار فعاليات مبادرة "سند الخير" في مختلف المحافظات، لتوفير مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق، بنسبة تخفيض تتراوح ما بين 20% و25%، من خلال سيارتها المتنقلة التي تنتشر بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجًا مما أسهم في خلق مزيد من الاتزان داخل أسواق السلع الغذائية بالمحافظات.

وأشار إلى توافر كميات كبيرة من اللحوم المجمدة واللحوم الطازجة والدواجن لبيعها للمواطنين في المحافظات بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق، حيث شهدت المبادرة ارتفاعًا ملحوظًا في حجم مبيعات تلك المنتجات، خلال الأسبوع الماضي، حيث وصل حجم مبيعاتهم 1,9 مليون جنيه.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الوزارة تواصل الدفع بسيارات مبادرة "سند الخير" التابعة لها في أسبوعها الـ65، محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق" وذلك بالمناطق الأكثر احتياجًا، حيث تم تنقلت سيارات المبادرة خلال الأسبوع الماضي في 16 محافظة وهى (المنيا– أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر– أسوان- كفر الشيخ– الدقهلية-الإسماعيلية- السويس- البحيرة- القاهرة- الجيزة- جنوب سيناء- الفيوم- بنى سويف – الغربية- شمال سيناء).

هشام آمنة وزير التنمية المحلية سند الخير مستلزمات الأسرة المصرية

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