السبت 26 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أخبار فاتتك|الرابر "روس" يشعل العلمين أرينا وتحذير جديد من التغيرات المناخية

أخبار فاتتك
أخبار فاتتك

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

جدول ترتيب الدورى السعودى بعد انتهاء الجولة الثالثة

الدوري السعودي

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الثالثة، والتي اختتمت مساء اليوم الجمعة، حيث يتساءل الكثير من متابعي الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" عن شكل جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الثالثة، وترتيب الفرق. 

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تعرف على أسعار الذهب المحلية والعالمية

الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم استقرارًا تأثرًا بالبورصات العالمية، وتقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

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جهود مكثفة لانتشال جثمان شاب غرق بشاطئ «أبو يوسف» غرب الإسكندرية

الشاب الغريق

لقى شاب مصرعه غرقًا، بشاطئ "الروضة الخضراء" في العجمي غرب الإسكندرية، فيما تبحث قوات الإنقاذ عن الجثمان لانتشاله.

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الرابر العالمي "روس" يشعل مسرح العلمين أرينا ويرحب بالجمهور

مطرب الراب العالمي

أشعل مطرب الراب العالمي روس حفله المقام حاليا بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة الذي يواصل فعاليات للأسبوع السابع على التوالي.

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تقرير دولي يحذر: شواطئ العالم تتآكل بسبب تغير المناخ

شواطئ العالم تتآكل

حذر تقرير دولي من أن شواطئ العالم تتآكل بسبب تغير المناخ وهناك حاجة إلى التفكير الأخضر لإنقاذها وفقا لصحيفة "ذا كونفرزيشن" الدولية.

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مدحت صالح من حفل مهرجان القلعة: “أنتظر من العام للعام لرؤيتكم”

مدحت صالح

أعرب النجم مدحت صالح عن سعادته بالمشاركة المستمرة في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية واختياره لإحياء حفل افتتاح الدورة ٣١.

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