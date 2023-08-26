أخبار فاتتك|الرابر "روس" يشعل العلمين أرينا وتحذير جديد من التغيرات المناخية

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأخبار الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها، ترصد "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

جدول ترتيب الدورى السعودى بعد انتهاء الجولة الثالثة

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الثالثة، والتي اختتمت مساء اليوم الجمعة، حيث يتساءل الكثير من متابعي الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن" عن شكل جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الثالثة، وترتيب الفرق.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

تعرف على أسعار الذهب المحلية والعالمية

شهدت أسعار الذهب اليوم استقرارًا تأثرًا بالبورصات العالمية، وتقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

جهود مكثفة لانتشال جثمان شاب غرق بشاطئ «أبو يوسف» غرب الإسكندرية

لقى شاب مصرعه غرقًا، بشاطئ "الروضة الخضراء" في العجمي غرب الإسكندرية، فيما تبحث قوات الإنقاذ عن الجثمان لانتشاله.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

الرابر العالمي "روس" يشعل مسرح العلمين أرينا ويرحب بالجمهور

أشعل مطرب الراب العالمي روس حفله المقام حاليا بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة الذي يواصل فعاليات للأسبوع السابع على التوالي.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

تقرير دولي يحذر: شواطئ العالم تتآكل بسبب تغير المناخ

حذر تقرير دولي من أن شواطئ العالم تتآكل بسبب تغير المناخ وهناك حاجة إلى التفكير الأخضر لإنقاذها وفقا لصحيفة "ذا كونفرزيشن" الدولية.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا

مدحت صالح من حفل مهرجان القلعة: “أنتظر من العام للعام لرؤيتكم”

أعرب النجم مدحت صالح عن سعادته بالمشاركة المستمرة في مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية واختياره لإحياء حفل افتتاح الدورة ٣١.

لمعرفة باقي التفاصيل اضغط هنا