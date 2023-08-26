بدء حفل مطرب الراب العالمى "روس" بالعلمين أرينا

بدأ حفل مطرب الراب العالمي “روس” بمنطقة العلمين أرينا، ضمن حفلات مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى بمدينة العلمين الجديدة بعد سلسلة متتالية من الحفلات النجاحة خلال فعاليات المهرجان.

حفل روس بمهرجان العلمين الجديدة

واحتشد الجمهور بمنطقة العلمين أرينا بالآلاف، حيث نفدت تذاكر الحفل بالكمال خلال الساعات الأولى لطرح التذاكر على موقع التذاكر تذكرتي للجمهور لما لروس من شعبية جارفة، خاصة لدى فئة الشباب حول العالم.

وبدأ الدي جيه كالفيناتيل الحفل من خلال مقطوعات موسيقية تفاعل معها الجمهور بشكل كبير خلال الدقائق الأولى للحفل.

حفل مطرب الراب العالمى "روس" بالعلمين أرينا

حفل مطرب الراب العالمى "روس" بالعلمين أرينا

حفل مطرب الراب العالمى "روس" بالعلمين أرينا

والتذاكر التي طرحها موقع تذكرتي ما بين طاولة مكونة من 10 أفراد تبلغ 65 ألف جنيه، طاولة مكونة من 4 أفراد تبلغ 20 ألف جنيه، بينما تتواجد تذاكر بأسعار مختلفة كالآتي: 700 و750 و1250 و1300 جنيه.

يجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديد في نسخته الحالية تشمل 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي وحفلات خاصة لكبار الفنانين المحليين والعرب والدوليين يصل عددهم إلى 40 نجمًا، حيث يشهد تدشين عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء بالوطن العربي، وحقق المهرجان تفاعلا كبيرا من الجمهور.

وشهد مهرجان العلمين الجديدة إقامة مجموعة كبيرة من الحفلات الغنائية الناجحة لأبرز نجوم مصر والعالم العربي من بينهم محمد منير، وأنغام، ومدحت صالح، وتامر حسني، ونانسي عجرم، وراغب علامة، وإليسا، وحكيم، وكارول سماحة، وأحمد سعد، وبهاء سلطان، وتامر عاشور، وحميد الشاعري، ومحمد محسن، والموسيقار عمر خيرت، وفريق مسار إجباري، ورضا البحراوي، ومسلم.