أسعار تذاكر وموعد حفل الرابر "روس" فى مهرجان العلمين الجديدة

يواصل مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الأولى فعالياته، ومن ضمنها الحفلات التي يقدّمها الفانون والفنانات من مختلف أنحاء العالم سواء داخل مصر وخارجها، وهو الأمر الذي أثار إعجاب الكثير حول العالم.

ويبحث الكثير من روّاد السوشيال ميديا ومستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن مواعيد وأسعار تذاكر حفل مطرب الراب الأمريكي "روس"، ضمن حفلات مهرجان العلمين، والذي يتضمن عددا هائلا من الحفلات الموسيقية والغنائية بمشاركة نجوم الصف الأولى.

وسيكون موعد الحفل الخاص بمطرب الراب الأمريكي "روس"، يوم 25 أغسطس الشهر الجاري، وسيكون هذا الحفل هو الأول من نوعه ضمن حفلات مهرجان العلمين الجديد في نسخته الأولى.

أسعار تذاكر حفل مغنى الراب الأمريكى "روس"

ويبحث الكثير من محبي مغني الراب الأمريكي "روس" عن أسعار تذاكر الحفل، والتي طرحها موقع تذكرتي ما بين طاولة مكونة من 10 أفراد تبلغ 65 ألف جنيه، طاولة مكونة من 4 أفراد تبلغ 20 ألف جنيه، بينما تتواجد تذاكر بأسعار مختلفة كالآتي: 700 و750 و1250 و1300 جنيه.

مهرجان العلمين الجديدة فى نسخته الأولى

يجدر الإشارة إلى أن الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديد في نسخته الحالية تشمل 12 نشاطًا ما بين الرياضي والترفيهي وحفلات خاصة لكبار الفنانين المحليين والعرب والدوليين يصل عددهم إلى 40 نجمًا، حيث يشهد تدشين عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء بالوطن العربي، وحقق المهرجان تفاعلا كبيرا من الجمهور.

ويُقدم مهرجان العلمين الجديدة تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ويضم فعاليات فنية ورياضية إلى جانب معارض وعروض ترفيهية، وشهدت أحداث المهرجان مشاركة فرق واتحادات دولية لرياضات مختلفة، بالإضافة إلى حفلات غنائية لأبرز الفنانين من الوطن العربي وعلى المستوى الدولي أيضًا.