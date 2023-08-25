"شارموفرز" و"روس".. أبرز فعاليات مهرجان العلمين الليلة

تشهد مدينة العلمين الجديدة اليوم الجمعة، عددًا من الأنشطة الفنية المميزة ضمن فعاليات مهرجان العلمين الذي يُعد الحدث الترفيهي الأكبر في الشرق الأوسط، وأصبح واجهة مميزة للسياحة المصرية في المدينة الجديدة.

حفل "شارموفرز" الغنائي

ويُقام حفل فريق "شارموفرز" الغنائي في تمام الثامنة مساءً، وتم طرح تذاكر الحفل ضمن فعاليات مهرجان العلمين، عبر موقع "تذكرتي"، وتم تقسيم أسعار تذاكر حفل شارموفرز إلى 4 فئات: الأولى بمبلغ 200 جنيه، والثانية 300 جنيه، والثالثة 400 جنيه، والأخيرة بمبلغ 600 جنيه.

حفل المطرب الأمريكي روس

فيما يُقام اليوم، حفل مغني الراب الأمريكي روس، وتبلغ أسعار تذاكر الحفل، والتي طرحها موقع "تذكرتي" ما بين طاولة مكونة من 10 أفراد تبلغ 65 ألف جنيه، طاولة مكونة من 4 أفراد تبلغ 20 ألف جنيه، بينما تتواجد تذاكر بأسعار مختلفة كالآتي: 700 و750 و1250 و1300 جنيه.

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كما تشهد فعاليات مهرجان العلمين اليوم، استكمال عروض السيرك المكسيكي، حيث يعرض العرض الحادي والثاني عشر للسيرك، على أن تختتم العروض يوم السبت المقبل بالعرض الـ13 من العروض الشهيرة للسيرك اللاتيني، وكانت أسعار التذاكر كالتالي: الفئة الأولى: 2000 جنيه، الفئة الثانية: 1200 جنيه، الفئة الثالثة: 350 جنيها.

نجاح كبير لمهرجان العلمين

وشهد مهرجان العلمين الجديدة إقامة مجموعة كبيرة من الحفلات الغنائية الناجحة لأبرز نجوم مصر والعالم العربي من بينهم محمد منير، وأنغام، ومدحت صالح، وتامر حسني، ونانسي عجرم، وراغب علامة، وإليسا، وحكيم، وكارول سماحة، وأحمد سعد، وبهاء سلطان، وتامر عاشور، وحميد الشاعري، ومحمد محسن، والموسيقار عمر خيرت، وفريق مسار إجباري، ورضا البحراوي، ومسلم.

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