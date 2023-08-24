"إكسترا نيوز" ترصد أجواء الأيام الأخيرة من مهرجان العلمين

كشفت سارة سراج، مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، فعاليات مهرجان العلمين الجديدة، حيث من المقرر انطلاق النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، الذي يشهد تنافس العديد من الأعمال القوية.

وقالت مراسلة "إكسترا نيوز" إن مدينة العلمين الجديدة على موعد في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم مع حفل مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية، والتي تُقام بشكل استثنائي في العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي.

وأضافت أن حفل افتتاح مهرجان القاهرة للدراما يشهد العديد من المفاجآت، متابعة: "هناك عدد كبير جدًا من المسلسلات يشارك في المهرجان يصل إلى 35 مسلسلًا".

كما أشارت إلى أن مهرجان الدراما يضم عددًا كبيرًا من النجوم والوجوه الشابة، موضحة أن الجمهور له صوت هذا العام من المهرجان، حيث يشارك في استفتاء لاختيار الأفضل في مجال التمثيل والإخراج وأفضل مسلسل هذا العام.

ونوهت بأن هناك عددًا من الفنانين أشادوا بإقامة الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما في مدينة العلمين الجديدة، مثل الدكتور أشرف زكي والنجم أمير كرارة.

جوائز مهرجان القاهرة للدراما فى العلمين

واستعرضت مراسلة "إكسترا نيوز" جوائز مهرجان القاهرة للدرما: "لجنة التحكيم ستختار أفضل ممثل دور أول، أفضل ممثل دور ثانٍ، أفضل ممثلة دور أول وثانٍ، أفضل مخرج، أفضل مسلسل، أفضل مسلسل كوميدي، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل مونتاج، وأفضل مؤلف دراما".